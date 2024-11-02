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Stalker 2: Heart of Chornobyl будет доступен большинству игроков: раскрыты системные требования игры
Stalker 2 потребует 150 ГБ памяти на твердотельном накопителе, видеокарту GTX 1060 и Core i5-7600K

 Поскольку доступные кадры Stalker 2: Heart of Chornobyl демонстрируют впечатляющую графику Unreal Engine 5, многие высказывали опасения, что игра будет иметь высокие системные требования к ПК. Однако спецификации игры на платформе Steam должны немного успокоить волнения, даже несмотря на то, что игре не удалось избежать трехзначных требований к объему накопителя.

 После нескольких задержек, возможно, самым большим признаком того, что Stalker 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, является раскрытие ее официальных системных требований. Хотя игра входит в ряды крупных релизов, она может не так требовательна к видеокартам, чем некоторые другие игры на движке Unreal Engine 5.

 Для предстоящего шутера от первого лица от GSC Game World требуется видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580. Рекомендуемые характеристики также вполне разумны и включают GeForce RTX 2070 Super, GTX 1080 Ti или RX 5700 XT. Однако в данном случае разработчики не указывают ожидаемые целевые значения разрешения и производительности.

 Скриншоты Stalker 2 показывают широкое использование систем Lumen и Nanite от UE5, но разработчики выразили удивление своим успехом в оптимизации игры на ПК и Xbox. GSC Game World изначально предполагала, что запуск Stalker 2 на Xbox Series S будет невозможен, но достижение стабильных 30 кадров в секунду на консоли с ограниченным объемом оперативной памяти также улучшило производительность версии для ПК.

 Компания также недавно подтвердила, что Stalker 2 будет поддерживать моды на ПК и Xbox. Игроки, возможно, смогут начать модифицировать игру уже при запуске, но позже появится обширный официальный инструментарий, который позволит делать все, от небольших изменений до полных преобразований. Предыдущие игры Stalker содержали широкий спектр модов, многие из которых кардинально изменили игровой процесс.

 Напомню, что выпуск Stalker 2 был несколько раз перенесен, что вызвало опасения у пользователей о повторении судьбы оригинальной игры. Недавно компания выпустила 90-минутный документальный фильм, рассказывающий о разработке Stalker 2. Стоит сразу отметить, что в видео есть политический подоплёк, соответствующий текущим событиям в отношении России и Украины.

 Игра Stalker 2: Heart of Chornobyl будет доступна на таких платформах, как Steam, GOG, Epic Games Store и Xbox Game Pass 20 ноября. Последующее бесплатное обновление также добавит многопользовательский режим.

#stalker 2 #stalker #gtx 1060 #системные требования #сталкер 2 #stalker 2: heart of chernobyl #игры для пк #core i5-7600k
Источник: techspot.com
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