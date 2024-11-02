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Windows 11 достигла 35 процентов доли на рынке операционных систем
Это является неплохим результатом, но Windows 10 всё еще опережает последнюю ОС Microsoft почти в два раза

 Растущая популярность Windows 11 является позитивным знаком для Microsoft, указывающим на то, что пользователи постепенно преодолевают первоначальные сомнения относительно данной ОС. Однако, поскольку Windows 10 по-прежнему занимает большую часть доли рынка, Microsoft необходимо ускорить этот переход, чтобы обеспечить плавный переход до окончания поддержки Windows 10.

 Windows 11 наконец начинает радовать Microsoft, набирая значительную популярность на рынке, почти через три года после своего первоначального выпуска. Согласно последним данным Statcounter, Windows 11 достигла рекордно высокой доли рынка в 35,55 процента в октябре 2024 года, что на 2,13 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.

 Это ускорение является заметным сдвигом по сравнению с вялым ростом прошлого года. В октябре 2023 года Windows 11 занимала 26,17 процента доли рынка с минимальными ежемесячными изменениями и даже периодическими спадами. Недавний всплеск свидетельствует о том, что пользователи все больше принимают новейшую операционную систему Microsoft.

 По мере того как Windows 11 набирает популярность, Windows 10 переживает соответствующее снижение своей пользовательской базы. На старую операционную систему теперь приходится 60,95 процента всех пользователей Windows, впервые с сентября 2019 года приблизившись к отметке 60 процентов. Это на 1,8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

 Между тем, Windows 7, несмотря на отсутствие поддержки, сохраняет небольшую, но постоянную пользовательскую базу в 2,62 процента. Более старые версии, такие как Windows 8.1 и Windows XP, продолжают удерживаться на рынке с минимальными долями в 0,31 процента и 0,28 процента соответственно.

 На общем рынке операционных систем, который включает также мобильные платформы, Windows занимает второе место с долей в 26,83 процента, немного увеличившись на 0,13 пункта в октябре 2024 года. Android лидирует с 44,62 процента, в то время как iOS следует за Windows с 18,49 процента.

 Существует несколько вероятных причин, по которым переход Windows 11 ускоряется. В то время как старое оборудование подходит к концу своего жизненного цикла, пользователи с большей вероятностью перейдут на новые устройства с предустановленной Windows 11. Кроме того, приближающееся окончание поддержки Windows 10, запланированное на 14 октября 2025 года, вероятно, побудит как отдельных пользователей, так и предприятия рассмотреть возможность обновления своих систем.

 Microsoft также активно продвигает Windows 11, подчеркивая ее улучшенные функции безопасности, улучшенную производительность и интеграцию с технологиями ИИ. Внедрение Copilot стало важным аргументом в пользу продажи новой операционной системы.

 Однако переход на Windows 11 не обошелся без проблем. Строгие требования операционной системы к оборудованию, включая необходимость в TPM 2.0 и относительно новых процессорах, помешали многим пользователям обновить свои существующие компьютеры. Это ограничение способствовало более медленному темпу внедрения по сравнению с предыдущими версиями Windows.

 Несмотря на такие препятствия, игровое сообщество показало более высокую склонность к Windows 11. Данные опроса оборудования Steam показывают, что Windows 11 превзошла Windows 10 как самую популярную операционную систему среди пользователей.

 По мере приближения даты окончания поддержки Windows 10 ожидается, что Microsoft активизирует свои усилия по поощрению пользователей к обновлению. Компания уже начала отображать уведомления на системах Windows 10, напоминая пользователям о приближающемся крайнем сроке поддержки. Для тех, кто хочет продолжить использовать Windows 10 после октября 2025 года, Microsoft предложит расширенные обновления безопасности, но за дополнительную плату в 30 долларов и в течение ограниченного времени.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #обновление #обновление windows
Источник: techspot.com
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