Компания готовится перейти в будущем на графические карты с чиплетной конструкцией

Патентная заявка Intel дает надежду, что однажды мы увидим, как дезагрегированные графические процессоры станут реальностью, но пока об этом еще рано говорить. Грядущая архитектура компании Arc Battlemage, выход которой запланирован на начало 2025 года, скорее всего, снова будет иметь монолитную конструкцию. Однако исследование подходов на основе чиплетов может заложить основу для будущих поколений графических процессоров, которые воспользуются преимуществами этой передовой технологии.

Согласно недавно обнаруженной патентной заявке, Intel изучает использование дезагрегированных архитектур, которые подразумевают разделение конструкций графических процессоров на более мелкие специализированные чиплеты.

Дезагрегированные или основанные на чиплетах архитектуры представляют собой отход от традиционных монолитных конструкций графических процессоров. Вместо того, чтобы размещать все на одном массивном чипе, различные компоненты разделены на несколько более мелких чиплетов, каждый из которых предназначен для определенных задач, таких как вычисления, рендеринг графики или рабочие нагрузки ИИ. Затем эти чиплеты соединяются между собой с использованием передовых технологий упаковки.

У этого модульного подхода есть несколько потенциальных преимуществ. Он может привести к значительному повышению энергоэффективности, что является большой победой в эпоху, когда затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду являются основными проблемами. Поскольку отдельные чиплеты могут быть отключены, когда они не используются, благодаря возможностям управления питанием, общее потребление энергии может быть снижено.

Также дезагрегированные конструкции GPU предлагают повышенную гибкость, настраиваемость и модульность. Производители могут смешивать и сопоставлять различные чиплеты для создания специализированных конфигураций GPU, оптимизированных для различных рабочих нагрузок или сегментов рынка.

Конечно, Intel не единственная, кто присматривается к этой инновационной стратегии проектирования GPU. Основной конкурент AMD также подавал патенты, связанные с архитектурой GPU на основе чиплетов в прошлом. В прошлом году даже Nvidia, по слухам, использовала многочиплетную конструкцию для своих графических процессоров Blackwell, хотя более поздние сообщения развенчали слухи.

В любом случае, становится все более очевидным, что все три компании присматриваются к такой архитектуре. Новейшие графические процессоры AMD серии Instinct MI300 с искусственным интеллектом уже предлагают конструкцию на основе двух чиплетов, как и несколько серверных предложений Nvidia. Однако нам еще предстоит увидеть настоящий графический процессор на основе чиплетов на потребительском рынке.

Переход от монолитных к чиплетным конструкциям графических процессоров является не таким простым, как кажется. Необходимо преодолеть серьезные производственные и инженерные проблемы, не говоря уже о необходимости использования передовых технологий межсоединений для всех этих разрозненных кристаллов.