Выход нового игрового процессора Ryzen 7 9800X3D запланирован на 7 ноября

AMD официально представила свой будущий процессор Ryzen 7 9800X3D на канале AMD Gaming на YouTube. Компания раскрыла его характеристики, игровую производительность и официальную дату выпуска, что совпадает с предыдущими утечками.

Старший вице-президент и генеральный менеджер AMD в Compute & Graphics Group Джек Хьюн сказал: "Я рад объявить о новом процессоре Ryzen 7 9800X3D. Мы потратили годы на совершенствование разработки 3D V-Cache следующего поколения. Эта технология является результатом расширения границ инженерии и является данью уважения геймерам, стремящимся к совершенству. Мы продолжаем расширять границы производительности и инноваций в области настольных вычислений, предоставляя решения, которые превосходят потребности как геймеров, так и создателей контента".

AMD демонстрирует конструкцию кристалла Ryzen 7 9800X3D, о которой сообщалось несколько дней назад, показывая разобранный процессор Ryzen 7 9800X3D.

AMD Ryzen 7 9800X3D оснащен 8 ядрами на основе архитектуры Zen 5 и 16 потоками с базовой тактовой частотой 4,7 ГГц и до 5,2 ГГц в режиме максимального ускорения. В процессоре доступно 104 МБ кэш-памяти, 96 МБ из которых относятся к кэшу L3, а остальные к — L1 и L2. CCD оснащен 32 МБ собственного кэша L3, а еще один чиплет 3D-кеша объемом 64 МБ добавлен под CCD, что доводит общий размер кэша L3 до 96 МБ.

По заявлениям AMD, Ryzen 7 9800X3D на 26% быстрее в игровой производительности, чем его предшественник Ryzen 7 7800X3D. В 40 играх сравнение показывает примерно 8% прирост производительности по сравнению с Ryzen 7 7800X3D, что делает новинку текущим игровым чемпионом.

По сравнению с флагманским Core Ultra 9 285K из линейки Arrow Lake от Intel, Ryzen 7 9800X3D на 59% быстрее в таких играх, как Cyberpunk 2077. Другие современные игры, такие как Hogwarts Legacy и CS2, показывают более чем 25% более высокую производительность, а Warhammer 40K: Space Marine 2, COD: Black Ops 6 и Final Fantasy 14 Dawntrail, показывают более чем 40% прирост производительности. В более чем 40 играх Ryzen 7 9800X3D оказывается примерно на 20% быстрее флагмана Intel.

AMD заявляет, что сотрудничает с разработчиками игр для обеспечения оптимальной производительности своих чипов с технологией X3D, а также сотрудничает с Saber Interactive и Activision для достижения максимально возможной производительности в таких новинках, как Warhammer 40,000: Space Marin 2 и Call of Duty.

Ryzen 7 9800X3D должен официально выйти в продажу 7 ноября по всему миру по цене 479 долларов США.