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Honor представила смартфон Magic 7 RSR Porsche Design
Новый премиальный смартфон бренда Honor получил металлическую текстуру, вдохновленную суперкарами Porsche и флагманские характеристики.

 Honor сегодня представила серию Magic 7, включающую модели Honor Magic 7 и Magic 7 Pro. Кроме того, компания объявила о сотрудничестве с Porsche Design для выпуска специальной версии Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition, сочетающей передовые технологии с роскошным дизайном.

 Это не первый смартфон Porsche Edition от Honor. Ранее компания выпустила модели Honor Magic 6 RSR Porsche Design и Honor Magic V2 RSR Porsche Design.

 Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition черпает вдохновение в легендарной философии дизайна Porsche. Он сохраняет симметричный дизайн модуля камер, который является отличительной чертой серии Magic. Дизайнерские решения придают телефону динамичный, мощный вид, отражая элегантность спорткара Porsche. Подбор цветовой палитры Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition был выполнен мастерами-колористами из Штутгарта. Устройство поставляется в двух премиальных цветовых вариантах: Onyx Grey и Provence Purple.

 Honor подтвердила, что Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition официально выйдет в декабре. Хотя подробности о ценах и технических характеристиках остаются в тайне, это устройство позиционируется как премиальный флагман, который, вероятно, привлечет как любителей технологий, так и поклонников Porsche.

 Ожидается, что он будет копировать характеристики Magic 7 Pro, который оснащен 6,8-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем Micro-Quad с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и сертифицированной TÜV Rheinland технологией искусственного интеллекта для защиты глаз.

 Работает смартфон на чипсете Snapdragon 8 Elite с графическим процессором Adreno 830 под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15. Телефон имеет 50-мегапиксельную основную камеру с переменной апертурой, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 200-мегапиксельный перископический объектив с 100-кратным зумом и 50-мегапиксельную фронтальную камеру с датчиком ToF. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 5850 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой на 80 Вт, а также предлагает защиту по стандарту IP68/IP69, поддержку сетей 5G и новейший беспроводной интерфейс Wi-Fi 7.

#смартфоны #honor #snapdragon 8 elite #смартфоны honor #honor magic 7 #honor magic 7 rsr porsche desing
Источник: gizmochina.com
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