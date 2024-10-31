Технические характеристики POCO F7 Pro просочились в сеть

Poco F7 Pro представляет собой новейшую и самую амбициозную модель компании флагманского уровня. Сосредоточившись на производстве конкурентоспособных устройств в среднем верхнем сегменте, бренд POCO поднимает планку еще выше с моделью F7 Pro. Модель Poco F7 Pro будет представлять собой переименованный Redmi K80. Устройство имеет кодовое название «Zorn».

Poco F7 Pro особенно порадует пользователей с точки зрения производительности. Устройство покажет свою мощь благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3. Что касается дисплея, то он представляет собой 6,67-дюймовую OLED-панель производства TCL и призван предоставить пользователям превосходные визуальные впечатления. Этот экран будет иметь разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

Одной из самых заметных особенностей устройства является технология сверхбыстрой зарядки мощностью 90 Вт. Эта функция позволяет полностью зарядить аккумулятор устройства за короткое время. Таким образом, долгое использование телефона будет обеспечено Быстрая зарядка 90 Вт выделяется как одно из самых сильных конкурентных преимуществ Poco F7 Pro.

Наконец, Poco F7 Pro будет поставляться из коробки с оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15. Это обновленное программное обеспечение максимально увеличит производительность устройства, предлагая улучшенный пользовательский опыт. Благодаря функциям и регулярным обновлениям Poco F7 Pro останется актуальным и конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Новый флагман POCO безусловно должен оправдать ожидания пользователей благодаря функциональности как в аппаратном, так и в программном отношении.