Согласно новой утечке, цена Nvidia GeForce RTX 5090 увеличится на 25% по сравнению с RTX 4090

На данный момент все ожидают, что первые видеокарты нового поколения RTX 50 на архитектуре Blackwell от Nvidia будут официально представлены на мероприятии CES 2025. Предполагается, что первыми доступными для покупки картами станут модели высокого класса: RTX 5080 и RTX 5090 на базе графических процессоров GB203 и GB202 соответственно. Сегодня в сети появилась очередная утечка, проливающая свет на возможную стоимость флагманского графического ускорителя RTX 5090.

Согласно информации пользователя @I_Leak_VN, размещенной на его странице в одной из социальных сетей, цена GeForce RTX 5090 должна составить около 2000 долларов. Кроме того, данная карта поступит в продажу 20 января 2025 года с возможным отклонением в любую сторону на несколько дней. Если опустить стоимость карты и говорить о дате выхода, то такой срок вполне возможен, учитывая даты проведения мероприятия CES 2025, и примерно двухнедельный интервал между этими событиями не исключен.

Если говорить о стоимости RTX 5090, то нельзя исключать цену в 2000 долларов и даже выше. Компания Nvidia практически всегда устанавливала стоимость своих новых флагманских карт выше, чем у предыдущего поколения. Например, флагманская GeForce RTX 2080 Ti, выпущенная шесть лет назад в уже далеком по меркам индустрии 2018 году, стоила 999 долларов, тогда как ультафлагман в виде RTX Titan стоил невероятные тогда 2499 долларов на старте продаж, а RTX 3090 Ti оценивалась в 1999 долларов.

Хотя преемника у RTX 3090 Ti не было выпущено, Nvidia подняла рекомендованную розничную цену RTX 4090 на 100 долларов по сравнению с его прямым предшественником, а рекомендованная розничная цена RTX 4090 Founders Edition составляет 1599 долларов. К сожалению, RTX 4090 сейчас просто невозможно найти за 1600 долларов. Например, на Newegg самый дешевый вариант стоит 1950 долларов, а в Amazon текущий флагман компании оценивается в 2130 долларов.

Учитывая это, нетрудно предположить, что Nvidia запросит за RTX 5090 гораздо больше, чем за RTX 4090, поскольку новинка будет не только значительно производительнее своего предшественника, но и иметь невероятные 32 ГБ видеопамяти, а также более сложную конструкцию и стоимость производства компонентов, включая новейшую память GDDR7.

Напомню, что RTX 5090 должна получить существенные улучшения в характеристиках по сравнению с RTX 4090. Утечки утверждают о значительном увеличении ядер CUDA на 33%, увеличении VRAM на 8 ГБ и 512-битной шине против 384-битной у RTX 4090. Кроме того, память GDDR7 у RTX 5090 должна иметь скорость 28 Гбит/с, что на треть больше, чем 21 Гбит/с у GDDR6X на RTX 4090.