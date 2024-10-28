Последние тесты производительности процессора AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache показывают производительность в одноядерном режиме на уровне Ryzen 9 9950X, в многопоточном режиме — Core i7 14700K

AMD Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Cache выйдет уже менее чем через две недели. Сегодня в сети появился еще один бенчмарк ЦП, который показывает его чистую мощь. Процессор был протестирован в нескольких программах, и это второй результат Geekbench для ЦП, который показывает, насколько далеко продвинулись процессоры с технологией X3D с точки зрения чистой производительности.

Чип был протестирован в Geekbench 6.3 с использованием материнской платы ASUS ROG Crosshair X870E Hero с включенным PBO, увеличив стандартную тактовую частоту процессора до 5,27 ГГц, что позволило ему набрать впечатляющие 3339 баллов в одноядерных и 18658 баллов в многоядерных тестах, превзойдя предшественника предыдущего поколения на 25%. Два дня назад процессор был протестирован в Geekbench и набрал 3305 баллов в одноядерных и 18221 балл в многоядерных тестах. Таким образом последние результаты немного улучшились.

Хотя результаты Geekbench различаются от теста к тесту, видно, что оценки большинства Ryzen 7 7800X3D колеблются в диапазоне 2600–2800 для одного ядра и в диапазоне 15000–16000 для многоядерных нагрузок. В настоящее время у есть три записи бенчмарка для Ryzen 7 9800X3D, и с большим количеством прогонов результаты могут улучшиться. Тем не менее в своем текущем состоянии производительность грядущей новинки эквивалентна высокопроизводительным моделям Intel Core i7 и i9 из семейства Raptor Lake/Refresh в одноядерном режиме и уже превосходит аналоги без технологии X3D из линейки Ryzen 9000, такие как Ryzen 7 9700X.

Это первый случай, когда процессор X3D может похвастаться более высокой одно- и многопоточной производительностью, чем аналог без X3D, что делает его идеальным как для игр, так и для различных рабочих нагрузок. Как видно на странице спецификаций Geekbench, процессор указан с базовой частотой 4,7 ГГц и тактовой частотой разгона 5,27 ГГц. Возможно, что тактовая частота разгона превысила 5,2 ГГц из-за включенного PBO, и это неудивительно, уже приходилось видеть ранее, как Ryzen 7 9800X3D достиг частоты более 5,6 ГГц.

Объем кэша L3 составляет 96 МБ, что соответствует его предшественнику и будет полезно для современных игр и некоторых задач, ориентированных на мощность процессора. В то время как Intel пытается даже сохранить ту же игровую производительность в линейке Core Ultra 200S, что и в предыдущем поколении, AMD выглядит в гораздо лучшем положении, чем когда-либо.

Чипы AMD Ryzen 9000X3D не только показывают превосходные результаты в играх, они также намного более энергоэффективны. В то время как высокопроизводительные чипы Intel, такие как Core Ultra 9 285K, могут потреблять около 100 Вт в чистых игровых нагрузках, чипы X3D в основном остаются в пределах 60 Вт и с большим запасом производительности.