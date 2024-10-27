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Realme GT 7 Pro получит аккумулятор на 6500 мАч и дисплей яркостью 6000 нит
Дебют смартфона ожидается в Китае уже 4 ноября, но поклонникам продукции Realme по всему миру также не придется долго ждать новинку

 Компания Realme собирается выпустить свой флагманский смартфон GT 7 Pro 4 ноября в Китае. Компания также подтвердила глобальный релиз в конце месяца, что, вероятно, сделает его первым телефоном на базе Snapdragon 8 Elite на нескольких рынках.

 Хотя Realme постепенно раскрывает подробности о телефоне с помощью тизеров, его основные характеристики все еще остаются загадкой. Однако недавняя утечка на X* (запрещена на территории России) от инсайдера Арсена Люпена пролила свет на то, чего ожидать.

 Согласно утечке, Realme GT 7 Pro будет иметь большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с высоким разрешением 2780 x 1264 пикселей. По слухам, дисплей также будет предлагать частоту обновления до 120 Гц для плавности изображения, а также плотность пикселей 450 ppi и впечатляющую пиковую яркость 6000 нит.

 Уже подтверждено, что новинка получит новейший чипсет Snapdragon 8 Elite. Однокристальная система построена на втором поколении 3-нм техпроцесса TSMC и оснащена фирменными процессорными ядрами Oryon от Qualcomm с максимальной тактовой частотой 4,32 ГГц. Realme также будет устанавливать до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.

 Утечки предполагают, что Realme GT 7 Pro оснащен системой из трех камер на задней панели. По слухам, основным датчиком будет 50-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,88. Он будет работать в паре со вторичным 50-мегапиксельным датчиком, вероятно, телеобъективом, и 8-мегапиксельным датчиком с диафрагмой f/2,2, который может служить специальным сверхширокоугольным объективом. Для селфи и видеозвонков, по слухам, также будет предназначена 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,45.

 За автономность смартфона должен отвечать аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Утечка также предполагает, что Realme GT 7 Pro будет работать на ОС Android 15 с пользовательским интерфейсом Realme UI 6.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #snapdragon 8 elite #realme gt 7 pro
Источник: gizmochina.com
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