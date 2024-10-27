В списке перечислены графические процессоры для ноутбуков от RTX 5050 до RTX 5090

Недавно специалисты по поддержке базы данных PCI Device ID опубликовали обновленный неофициальный перечень предполагаемого оборудования компании NVIDIA. Очередное обновление показывает новые записи, датированные началом текущего месяца, которые согласно предположениям, раскрывают идентификаторы грядущих графических ускорителей NVIDIA на архитектуре Blackwell.

Необходимо отметить, что очередное обновление не раскрывает никаких характеристик видеокарт, а также их коммерческих наименований. Подобного рода идентификаторы обычно раскрываются различными обновлениями программного обеспечения, тестовыми платами или предоставляются специалистами из отдела поддержки, которые также могут работать в компаниях, связанных с Nvidia. Источник очередной утечки остался неизвестен, и его точность не может быть полностью подтверждена. Однако, основываясь на предыдущих обновлениях, эти записи, как правило, довольно надежны.

Идентификаторы игровых графических процессоров NVIDIA Blackwell:

• 2941: GB100 [GB200];

• 2980: GB102;

• 29C0: GB102;

• 2C18: GB203M / GN22 [GeForce RTX 5090 Max-Q / мобильный];

• 2C19: GB203M / GN22 [GeForce RTX 5080 Max-Q / мобильный];

• 2C2C: GB6-256(N22W-ES-A1);

• 2C58: [GeForce RTX 5090 Max-Q / мобильный];

• 2C59: [GeForce RTX 5080 Max-Q / мобильный];

• 2D18: [GeForce RTX 5070 Max-Q / мобильный];

• 2D19: [GeForce RTX 5060 Max-Q / Мобильная];

• 2D58: [GeForce RTX 5070 Max-Q / Мобильная];

• 2D59: [GeForce RTX 5060 Max-Q / Мобильная];

• 2D98: [GeForce RTX 5050 Max-Q / Мобильная];

• 2DD8: [GeForce RTX 5050 Max-Q / Мобильная];

• 2F18: [GeForce RTX 5070 Ti Max-Q / Мобильная];

• 2F58: [GeForce RTX 5070 Ti Max-Q / Мобильная].

Некоторые записи неточно указаны с кристаллом AD1xx, который тут не представлен, поскольку он не относится к серии RTX 50. Актуальность списка поддерживается несколькими людьми, и подобные списки часто меняются по мере приближения продуктов к запуску, причем некоторые идентификаторы вообще никогда не используются, так как относятся исключительно к прототипам или инженерным образцам.

Стоит отметить, что пользователям следует также не обращать внимание на название Max-Q, поскольку оно больше официально не применяется. NVIDIA теперь использует единое название для всего ассортимента мобильных графических процессоров, а партнеры компании просто указывают уровень TGP своих моделей.

Учитывая, что большинство перечисленных устройств относится к мобильному сегменту, можно с уверенностью предположить, что источником утечки являются производители ноутбуков. Ранее нам уже приходилось видеть утечку с графическим процессором GN22, а именно вариантом GB203.

Напомню, что согласно имеющимся слухам, компания NVIDIA планирует выпустить свою новую серию видеокарт в начале следующего года, но теперь предполагается, что мобильные и настольные видеокарты RTX 50 дебютируют в одно время.