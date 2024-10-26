новинка является бюджетным смартфоном, но может похвастаться некоторыми функциями от более дорогих устройств

Новый Poco C75 отличается плоским дисплеем с каплевидным вырезом спереди и центральным круглым модулем камер сзади. Смартфтон производится в трех цветовых вариантах: черном, золотом и зеленом, причем последние два имеют текстурированную отделку. Телефон сохранил разъем для наушников 3,5 мм, что является редкой особенностью в современных устройствах.

Устройство работает на базе чипсета MediaTek Helio G81-Ultra начального уровня, имеющего ядра Cortex-A75 и Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G52 MC2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем eMMC 5.1.

Телефон поставляется в двух конфигурациях с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ хранилища. Он поддерживает расширение памяти до 16 ГБ, благодаря выделению части внутреннего хранилища в качестве дополнительной оперативной памяти.

Poco C75 оснащен 6,88-дюймовым дисплеем разрешением 1640×720 пикселей с уровнем яркости, достигающим 450 нит вручную и до 600 нит в режиме высокой яркости (HBM). Дисплей имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free для комфорта глаз.

Несмотря на свой статус бюджетного смартфона, новинка поддерживает частоту обновления 120 Гц и может динамически регулировать частоту обновления для экономии заряда батареи. Телефон оснащен аккумуляторной батареей на 5160 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Что касается камер, то телефон включает в себя основной датчик на 50 МП в паре с неуказанным вторым датчиком и обладает программными функциями, такими как пленочная камера, HDR, портрет, режим 50 МП и ночной режим. Poco C75 может записывать видео с разрешением до 1080p. Фронтальная камера представлена датчиком на13 Мп поддерживает большинство программных функций, а Poco Imaging Engine оптимизирует качество и скорость фото- и видеосъемки.

Poco C75 уже представлен на глобальном сайте Xiaomi и скоро поступит в продажу. Вариант на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 109 долларов, а модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти будет предлагаться по цене 129 долларов. Указанные цены будут действовать на начальном этапе запуска, после чего стоимость смартфонов увеличится.