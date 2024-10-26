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Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID получила графический процессор AD102-175
В сети появились фотографии новой видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER от Zotac с графическим процессором AD102-175

 RTX 4070 Ti SUPER теперь предлагается с графическими процессорами AD103 и AD102. Последний представляет собой новый вариант с идентичными характеристиками с точки зрения ядер CUDA, памяти и мощности, но физически он использует другую печатную плату. Партнеры Nvidia открыто не говорят о новом варианте, но ресурс Videocardz.com сообщает о существовании как минимум 12 карт с этой нестандартной конфигурацией графического процессора.

 Видеокарта SUPER SOLID от ZOTAC приобрела популярность благодаря утечке с недавно открытого завода по сборке видеокарт в Индонезии. ZOTAC переводит свое производство в новую страну, чтобы обойти экспортные ограничения США в Китай. Этот шаг позволит ZOTAC производить карты на базе AD102/GB202 и поставлять их без ограничений. Хотя изначально предполагалось, что утечка показала модель RTX 5090, картой оказалась RTX 4070 Ti SUPER SOLID.

 Можно заметить, что дизайн карты довольно необычен для модели с TDP 285 Вт. Такая система охлаждения толщиной в 3,5 слота должна справляться с платами мощностью 450 Вт. Карта даже толще, чем собственная RTX 4090 от ZOTAC, говорит CoolPC. Однако ZOTAC никогда не выпускала RTX 4090 с этим кулером, это говорит о том, что компания, возможно, приберегла его для грядущей RTX 5090. Интересной деталью является то, что карта использует не графический процессор AD102-225, как утверждалось ранее, а графический процессор AD102-175. Неясно, взаимозаменяемы ли оба графических процессора. AD102-225 никогда не появлялся на фотографиях, в то время как AD102-175 был замечен в нескольких утечках с октября прошлого года, и первоначально был упомянут инсайдером Kopite7kimi.

 С точки зрения производительности, это всё тот же уровень обычной RTX 4070 Ti SUPER. Обычно можно увидеть некоторые более мелкие изменения, которые обычно недоступны в стандартных графических процессорах, например, кодирование видео, но и AD102, и AD103 имеют два кодера NVENC, так что здесь тоже нет разницы.

CoolPC провели тестирование игрового и генеративного ИИ и говорят, что это тот же старый RTX 4070 Ti SUPER, только с гораздо большим кулером.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #rtx 4070 ti super #geforce rtx 4070 ti super
Источник: videocardz.com
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NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
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