Компания Xiaomi сегодня добавила очередные устройства в список более неподдерживаемых (EoL) от всех трех своих брендов

Xiaomi очередной раз расширила свой список устройств, подлежащих прекращению поддержки (EoL), удалив поддержку программного обеспечения для нескольких смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

Обновленный список, опубликованный на официальном сайте компании, включает устройства из всех регионов. В частности, Xiaomi Pad 5 появляется в списке под несколькими региональными вариациями, включая Тайвань (TW), Турцию (TR), Россию (RU), Европу (EU) и глобальный вариант (MI).

Интересно, что модели Redmi Note 11 Pro и Pro+ отображаются в разделе Xiaomi. Это может быть упущением, но результат остается прежним — эти устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения.

Помимо моделей Note 11 Pro, Redmi 10 2022 (MX, TW, MX) и Redmi Note 10 JE (JP) также указаны как неподдерживаемые.

Разработчики Xiaomi не могли обойти стороной и бренд Poco — поддержка индонезийского устройства Poco X3 GT (ID) была прекращена.

Poco X3 GT, а также вышеупомянутые модели Xiaomi и Redmi больше не будут получать обновления MIUI или HyperOS, собственных операционных систем Android от Xiaomi. Кроме того, они перестанут получать важные исправления безопасности Android, которые защищают пользователей от постоянно появляющихся уязвимостей.

Отсутствие постоянной поддержки программного обеспечения подвергает эти устройства потенциальным рискам безопасности. Неисправленные уязвимости могут быть использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к данным пользователя, кражи паролей или даже установки вредоносного ПО.

Хотя Xiaomi обычно предоставляет поддержку программного обеспечения для своих устройств в течение определенного периода, точная продолжительность зависит от конкретной модели и даты ее выпуска. Пользователи могут проверить статус своего устройства на официальном сайте Xiaomi, чтобы определить, поддерживается ли оно.

Для тех, чьи устройства находятся в списке EoL, возможности ограничены. Покупка нового устройства Xiaomi предлагает наиболее безопасное решение, хотя это не всегда может быть допустимо для клиентов компании. В качестве альтернативы пользователи с определенными техническими знаниями могут установить пользовательские сборки на основе последней версии Android, чтобы сохранить работоспособность и безопасность своего старого телефона.