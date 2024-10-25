Утекщий экземпляр является 8-ядерной моделью с 4 ядрами Zen5 и 4 плотными ядрами Zen5c

Сегодня стали известны спецификации гибридных процессоров AMD Krackan. Одна из моделей APU появилась в базе данных Everest на OpenBenchmarking, где объединены результаты из Phoronix Test Suite. Судя по всему сейчас проходит тестирование данного APU, что стало причиной раскрытия очередных подробностей о грядущих чипах AMD.

Слово "раскрытие" — не совсем правильно говорить, так как потенциальные характеристики Krackan муссируются в сети уже долгое время. На данный момент известно, что описываемый процессор является 8-ядерным чипом, включающим 4 ядра Zen5 и 4 плотных ядра Zen5c, а также 8 графических вычислительных блоков RDNA3.5. Согласно спецификациям APU довольно сильно похож на чип Lunar Lake от компании Intel, который также получил конфигурацию процессорных ядер по формуле 4+4 и 8 графических ядер Xe2.

OPN (код продукта) для "AMD Eng Sample 100-000000713-21_N" можно, скорее всего, сопоставить с Ryzen AI 7 PRO серии 300. Предполагается, что AMD выпустит модель Ryzen 7 линейки Krackan в этом семействе. Хотя точное название процессора на скриншоте не указано, есть определенные подробности, касающиеся конфигурации памяти.

Аналогично грядущему семейству Strix Halo, подтверждено, что процессоры Krackan теперь поддерживают 32 ГБ (4x8 ГБ) памяти стандарта LPDDR5(x)-8000, это является улучшением по сравнению с 7500 MT/с у Strix Point. Такой рост пропускной способности памяти может привести также к более высокой игровой производительности встроенной графики. В компании AMD не раскрывали назначение новых процессоров и их принадлежности к игровым APU, но многие интересуются возможностью их использования в портативных игровых консолях, включая Steam Deck следующего поколения.

Напомню, что графика Intel Lunar Lake на базе ядер Xe2 показывает великолепную производительность и могут превзойти графику AMD на архитектуре RDNA3.5 в Ryzen 9 HX 370 (16 CU), это говорит о том, что Krackan наверняка будет медленнее в играх. Ожидается, что новые APU будут нацелены на массовые и соответственно более доступные ноутбуки, которые будут на ступень ниже устройств на базе Strix Point.

Также AMD подтвердила, что процессоры Krackan будут выпущены в 2025 году, не уточняя конкретную дату, возможно, это произойдет на мероприятии CES 2025.