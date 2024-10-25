Смартфон показал великолепную производительность как в бенчмарках, так и в игровых приложениях

В преддверии запуска смартфонов серии Xiaomi 15, назначенного на 29 октября известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о производительности младшей модели в грядущей линейке.

Инсайдер протестировал Xiaomi 15 и поделился результатами его производительности и игровыми возможностями в требовательных играх, а также предложил первый взгляд на HyperOS 2.0, новую программную оболочку Xiaomi на базе Android 15.

Информатор, похоже, имеет топовый вариант Xiaomi 15, который включает процессор Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

В бенчмарке Geekbench 6 Xiaomi 15 набрал 3080 баллов в одноядерных тестах и 9475 в многоядерных тестах. В тесте Steel Nomad Light от 3DMark он набрал 2530 баллов, показав среднюю частоту кадров 18,74.

Что касается игр, то Xiaomi 15 поддерживает почти идеальную частоту кадров в популярных мобильных играх. В Honor of Kings он работает на стабильных 119,8 кадрах в секунду при энергопотреблении всего 3,65 Вт, в то время как Genshin Impact, известный своей высокой требовательностью к оборудованию, достигает стабильных 59,9 кадрах в секунду при 4,08 Вт. Star Iron, как сообщается, обеспечивает в среднем 59,8 кадров в секунду при энергопотреблении всего 4,53 Вт.

Инсайдер утверждает, что Xiaomi 15 со Snapdragon 8 Elite превосходит Dimensity 9400 по частоте кадров и энергоэффективности и значительно превосходит предыдущее поколение Snapdragon 8 Gen 3. В сообщении даже упоминаются преимущества в контроле температуры, что имеет решающее значение для поддержания пиковой производительности во время продолжительных игровых баталий.

HyperOS 2, являющаяся следующей версией пользовательской операционной системы Xiaomi, также привлекает внимание. Инсайдер отмечает, что наблюдается заметное улучшение общей плавности системы. Это включает в себя более быстрое время запуска, более плавную анимацию прерываний и добавление анимации перехода в различные элементы пользовательского интерфейса.

Что касается других спецификаций, то стандартный Xiaomi 15 будет оснащен компактным 6,36-дюймовым плоским AMOLED-экраном, в то время как модель Pro будет иметь более крупный 6,78-дюймовый изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц и расширенными функциями, такими как Dolby Vision.

Кроме того, слухи предполагают, что Xiaomi 15 Pro может получить кремниево-углеродный анодный аккумулятор емкостью 6000 мАч, хотя это неподтверждено. Также ожидается, что модель Pro будет поддерживать более высокую скорость зарядки. Согласно ранее просочившимся спецификациям, Xiaomi 15 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.