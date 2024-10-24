Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Samsung может отказаться от процессоров Exynos до выхода Galaxy S27
Новый слух от известного инсайдера сообщает об отказе от использования компанией Samsung собственных процессоров во флагманских смартфонах Galaxy S до 2027 года

 Сегодня появились новости о том, что Samsung будет использовать только чипсет Snapdragon 8 Elite во всех своих моделях Galaxy S25. Похоже, что такое положение останется в силе еще год, поскольку, как сообщается, серия Galaxy S26 также будет использовать чипы Snapdragon от Qualcomm.

 По словам инсайдера Ice Universe, который поделился этой информацией на Weibo, Samsung думает об использовании исключительно процессоров Snapdragon для линейки Galaxy S26. Это хорошая новость для тех кто предпочитает чипы Snapdragon, поскольку они обычно обеспечивают высокую производительность и хорошую энергоэффективность.

 Однако Samsung не отказалась от собственных процессоров Exynos. Ice Universe также упомянул, что Samsung работает над новым чипом Exynos под кодовым названием «Ulysses». Этот чип планируется использовать в Galaxy S27, выпуск которого ожидается в 2027 году. Сообщается, что новый процессор Exynos будет изготовлен с использованием 2-нм техпроцесса Samsung второго поколения (SF2P), который будет готов к концу 2026 года.

 Первоначально Galaxy S25 и Galaxy S25+ должны были иметь 3-нм чипсет Exynos 2500, также произведенный Samsung. Samsung даже упомянула Exynos 2500 во время своего финансового отчета. Однако компания столкнулась с проблемами при производстве, что означало трудности в изготовлении достаточного количества чипов. Из-за этого Samsung решила перевести все модели Galaxy S25 на чип Snapdragon 8 Elite.

 На данный момент Samsung сосредоточена на чипах Snapdragon, но у компании есть планы возродить Exynos с помощью своего «Project Ulysses». Samsung надеется, что с этим новым чипом они смогут избежать проблем с производством, с которыми они сталкивались в прошлом, и восстановить доверие к процессорам Exynos.

#samsung #galaxy s25 #snapdragon 8 elite #exynos 2500 #galaxy s26 #galaxy s27
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Российские чиновники нарастили закупки iPhone, несмотря на выявленные угрозы безопасности
Сообщается, что Tensor G5 и G6 от Google станут шагом вперед благодаря 3-нм техпроцессу TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
3
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
2
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
3
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
Казахстан обновит дорогу до границы с Россией, которую не ремонтировали в течение 30 лет
+
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Насколько реален зомбиапокалипсис из сериала The Last of Us, и опасен ли для человека гриб кордицепс
1
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
3
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
+
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
2
В НИУ ВШЭ представили уникальный движок для создания видеоигр
+
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
Пусковые установки комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
+
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
2
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
63
В тестах Snapdragon 8 Elite обходит Dimensity 9400 на 4-13 % при меньшем энергопотреблении
1

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
28
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
12
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
262
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
24
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
18
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
1
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
24
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
52

Сейчас обсуждают

Gerr_Lord87
04:05
А мне к этой карте нужно ещё и проц поменять, память и материнку. Скоро выходит уже i9 285k. Поэтому нужно дождаться достойной материнки и водянки к нему. Что касается 4к, то я пасс. Как то сыкотно си...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
aleximus777
04:04
20000 к 1 вам написали про мгновенно различаемый контраст. Максимальные значения доходят до нескольких миллионов, о чем вам сообщит любой астроном, и вот для этого глазу уже требуется до часа, чтобы з...
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Garthar
03:51
2к нифига не народное. Как было FullHD так и осталось. 2к в большинстве своем не дает вообще ничего в популярных играх. Разница заметна только в пиксельхантерских игрульках типа таркова или warthunder...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
vl
03:50
если не можешь ничего с этим поделать, то можешь назвать и таргетированной температурой, но по факту всё равно перегрев.
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
Dmitry Shibaev
03:49
Лучше взять все топовое) Вот я хотел себе взять Ультраширик, поехал посмотрел по итогу отказался, взял 4K. в ААА проектах выше 120 у меня не будет при любом раскладе а этого более чем достаточно, в со...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Лев корл
03:49
Через браузер ругается на форбиддон И фик с им впн никто не отменял)))
Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
aleximus777
03:49
Чушь! Вот из-за таких советчиков люди и сидят на архаике. Динамический диапазон солнечного дня настолько нереально далек от самого яркого монитора, что глаза превосходно видят на любых мониках и самое...
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
aleximus777
03:39
Нельзя напрямую показать разницу между ips и oled, если человек смотрит статью на ips) Точно так же, как и показать четкость 4К на 1080p мониторе без зума. Можно попытаться лишь сэмулировать. Во всех ...
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Axel Maz
03:28
Никакой дегродации не было, проблема была в выгорании...
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
Gerr_Lord87
03:24
Ну, тут ты не прав. Лучше взять гипер жирную видяху за 150-200 тысяч и моник 2к с высокой герцовкой, чтоб наслаждать огромным количеством кадров под стать герцовке своего моника, ибо ещё долго не буде...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем