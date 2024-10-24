Новый слух от известного инсайдера сообщает об отказе от использования компанией Samsung собственных процессоров во флагманских смартфонах Galaxy S до 2027 года

Сегодня появились новости о том, что Samsung будет использовать только чипсет Snapdragon 8 Elite во всех своих моделях Galaxy S25. Похоже, что такое положение останется в силе еще год, поскольку, как сообщается, серия Galaxy S26 также будет использовать чипы Snapdragon от Qualcomm.

По словам инсайдера Ice Universe, который поделился этой информацией на Weibo, Samsung думает об использовании исключительно процессоров Snapdragon для линейки Galaxy S26. Это хорошая новость для тех кто предпочитает чипы Snapdragon, поскольку они обычно обеспечивают высокую производительность и хорошую энергоэффективность.

Однако Samsung не отказалась от собственных процессоров Exynos. Ice Universe также упомянул, что Samsung работает над новым чипом Exynos под кодовым названием «Ulysses». Этот чип планируется использовать в Galaxy S27, выпуск которого ожидается в 2027 году. Сообщается, что новый процессор Exynos будет изготовлен с использованием 2-нм техпроцесса Samsung второго поколения (SF2P), который будет готов к концу 2026 года.

Первоначально Galaxy S25 и Galaxy S25+ должны были иметь 3-нм чипсет Exynos 2500, также произведенный Samsung. Samsung даже упомянула Exynos 2500 во время своего финансового отчета. Однако компания столкнулась с проблемами при производстве, что означало трудности в изготовлении достаточного количества чипов. Из-за этого Samsung решила перевести все модели Galaxy S25 на чип Snapdragon 8 Elite.

На данный момент Samsung сосредоточена на чипах Snapdragon, но у компании есть планы возродить Exynos с помощью своего «Project Ulysses». Samsung надеется, что с этим новым чипом они смогут избежать проблем с производством, с которыми они сталкивались в прошлом, и восстановить доверие к процессорам Exynos.