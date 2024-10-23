Частный продавец выставил на продажу новинку по цене в 450 фунтов стерлингов

В Великобритании появилось предложение о продаже новейшего настольного процессора Core Ultra 7 265K по цене 450 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что такая цена не является выгодным предложением, поскольку официально грядущий процессор должен стоить в Великобритании значительно дешевле - 379 фунтов стерлингов. Однако есть нетерпеливые пользователи, желающие обновиться как можно скорее, а также существуют тех, кто очень заинтересован в раннем доступе к чипу в целях его тестирования.

Как можно понять продавцом является не официальный розничный магазин, поэтому рекомендовать пользователям покупать процессор у третьих лиц не стоит. Кроме того, сейчас процессор после покупки просто будет лежать на полке, так как для его работы ему потребуется соответствующая материнская плата, а таковой на данный момент в продаже ни у кого нет. Также стоит сказать, что даже продавец Core Ultra 7 265K не указал ни одной платы, и это, похоже, единственный у него процессор в наличии.

Напомню, что Core Ultra 7 265K является 20-ядерным процессором, представляющий собой вторую по производительности модель в линейке настольных чипов Arrow Lake-S. Этот процессор будет запущен уже 24 октября вместе с 24-ядерной моделью Core Ultra 9 285K и 14-ядерными моделями Core Ultra 5 245K. Сообщается, что флагманский чип Core Ultra 9 285K будет стоить 549 фунтов стерлингов, а Core Ultra 5 245K будет продаваться в Великобритании по цене 289 фунтов стерлингов.