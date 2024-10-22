Потенциальный Poco F7 Ultra уже появился в базе IMEI.

В июле появилась информация, что бренд POCO начал работать над смартфонами серии Poco F7, поскольку модель Pro появилась в базе данных IMEI. Хотя модель Pro обычно находится наверху серии Poco F, это может измениться с линейкой Poco F7. Новый Poco F7 Ultra появился в списке IMEI с номером модели 24122RKC7G.

Интересно, что номер модели Poco F7 Ultra совпадает с номером модели Redmi K80. Это говорит о том, что Poco F7 Ultra может быть переименованной версией китайского Redmi K80. Если это действительно так, то от грядущего флагмана Poco можно ожидать наличия, теперь уже прошлого флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. Покупатели могут получить плоский OLED-дисплей разрешением 2K, который, согласно предыдущему сообщению, будет произведен компанией TCL.

Также ожидается, что устройство будет оснащено телеобъективом, способным делать макроснимки и большой батареей емкостью 6500 мАч. Аккумуляторы большой емкости в диапазоне 6000 мАч, возможно, станут трендом для смартфонов в 2024 году. Ходят слухи, что несколько флагманских устройств будут включать батареи примерно такого объема и даже Redmi Note 14 Pro+ получит батарею емкостью 6200 мАч.

Также от Poco F7 Ultra можно ожидать рейтинг защищенности от воды и пыли IP68, а возможно, даже рейтинг IP69, тем более, что даже более доступный Redmi Note 14 Pro уже подтвержден с рейтингом IP69.