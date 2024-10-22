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Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Elite с ядрами Oryon
Новинка ляжет в основу флагманских смартфонов ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, realme, Samsung, Vivo и Xiaomi, выход которых состоится уже в ближайшие дни и недели.

 Qualcomm открыла Snapdragon Summit этого года, представив чипсет, который ляжет в основу следующего поколения высококлассных смартфонов на платформе Android. Как предполагали недавние слухи, Qualcomm переименовала свой флагманский мобильный чипсет.

 На этот раз Qualcomm перешла на название Snapdragon 8 Elite. Нетрудно заметить, что новый чипсет повторяет название самого мощного процессора Qualcomm для ноутбуков, что явно не является просто совпадением.

 По словам Qualcomm, Snapdragon 8 Elite является первым в своем роде чипсетом с ядрами процессора Oryon, которые отказываются от стандартных ядер ARM, лежащих в основе Snapdragon 8 Gen 3 и его предшественников. Как показано в таблице ниже, Snapdragon 8 Elite содержит два основных ядра с тактовой частотой 4,32 ГГц, а также шесть производительных ядер, ограниченных частотой 3,53 ГГц. Другими словами, Snapdragon 8 Elite копирует конструкцию ЦП Dimensity 9400 от MediaTek, полностью исключая ядра эффективности.

 Более того, Snapdragon 8 Elite использует 3-нм техпроцесс TSMC 3, а также оснащает новинку 12 МБ кэша L2 для основных и производительных ядер. Qualcomm утверждает, что ее новый чипсет превосходит Snapdragon 8 Gen 3 на 45% в одно- и многопоточных задачах ЦП. Кроме того, Snapdragon 8 Elite может похвастаться на 40% более быстрым графическим процессором и на 45% более быстрым нейронным процессором.

 Кроме того, Snapdragon 8 Elite достигает энергоэффективности, достигающей 27% для всего чипа, 40% для GPU и 45% для CPU. Между тем, новый GPU чипсета поддерживает Unreal Engine 5.3, Nanite и физическую систему Chaos. Кроме того, Qualcomm интегрировала модем Snapdragon X80 5G, который поддерживает Wi-Fi 7 и 4x6 MIMO для скоростей нисходящей потока связи 5,8 Гбит/с и 10 Гбит/с соответственно.

 Чипсет Snapdragon 8 Elite будет совместим с оперативной памятью объемом до 24 ГБ и должен обеспечить на 30% большую точность определения местоположения благодаря трехдиапазонному модулю GNSS. На данный момент Qualcomm подтвердила, что ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, Realme, Samsung, Vivo и Xiaomi представят первые устройства на базе Snapdragon 8 Elite в ближайшие недели.

#xiaomi #qualcomm #arm #snapdragon 8 gen 4 #мобильные процессоры #snapdragon 8 elite
Источник: notebookcheck.net
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