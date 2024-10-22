Также AMD объявила о снижении цен на всю линейку процессоров Ryzen 9000 до 50 долларов

Сегодня компания AMD анонсировала два обновления в рамках своего семейства процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. Первое обновление ЦП является основным, в котором компания подтвердила и анонсировала свои процессоры Ryzen с технологией 3D V-Cache следующего поколения и сообщила, что первый чип поступит в продажу уже 7 ноября.

Из более ранних сообщений известно, что процессор AMD Ryzen 7 9800X3D будет одним из первых чипов, которые поступят в продажу, а более дорогой чип Ryzen 9000X3D будет запущен в начале следующего года.

Старший вице-президент и генеральный директор AMD по вычислениям и графике Джек Хьюн также анонсировал процессор Ryzen 9000X3D 3D V-Cache следующего поколения, заявив об X3D Reimagined (переосмысление X3D).

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache будет иметь 8 ядер, 16 потоков, 96 МБ кэша L3 с 8 МБ кэша L2, базовую тактовую частоту 4,70 ГГц, тактовую частоту 5,2 ГГц в режиме ускорения и TDP 120 Вт. Процессор уже был размещен несколькими розничными продавцами в США на своих сайтах, но с предварительными ценами. Можно ожидать, что Ryzen 7 9800X3D будет стоить примерно в том же диапазоне, что и рекомендованная розничная цена Ryzen 7 7800X3D, которая была установлена в размере 449 долларов США.

Второе обновление касается стандартных процессоров Ryzen 9000 "Zen 5", которые теперь получили официальное снижение цен всего через несколько месяцев после их официального запуска в августе. Снижение цен варьируется от 30 до 50 долларов США в зависимости от конкретной модели.

AMD Ryzen 9 9950X теперь стоит 599 долларов США (рекомендованная розничная цена 649 долларов США), Ryzen 9 9900X - стоит 419 долларов США (рекомендованная розничная цена 449 долларов США), Ryzen 7 9700X - стоит 329 долларов США (рекомендованная розничная цена 359 долларов США), а Ryzen 5 9600X теперь стоит 249 долларов США (рекомендованная розничная цена 279 долларов США). Эти снижения цен добавят большей популярности моделям Zen 5, которые были не слишком тепло встречены из-за их цен по сравнению с серией Ryzen 7000 на базе Zen 4 и недостаточного увеличения производительности. Также стоит отметить, что процессоры будут доступны с последним игровым набором, который включает копию игры Space Marines 2 и Unknown9: Awakening.

Некоторые скидки были доступны еще до запуска, хотя они были привязаны к конкретным розничным продавцам, и приятно видеть, что AMD официально скорректировала цены для всех, чтобы повысить популярность своего нового модельного ряда Zen 5 перед запуском настольных процессоров Intel Core Ultra 200S и моделей Ryzen 9000X3D.