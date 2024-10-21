Новинка получила 2K экран с частотой обновления 180 Гц и яркостью 300 кд/м2

Xiaomi представила Redmi Monitor G27Q Multi-Functional Stand Edition 2025 на китайском рынке, ориентированном как на обычных, так и на профессиональных геймеров. Первоначально выпущенная с базовой подставкой, эта обновленная версия отличается более универсальной подставкой. Она доступна для предварительного заказа на JD.com по цене 1399 юаней (196 долларов США) с начальной ценой 949 юаней (134 доллара США).

Игровой монитор оснащен быстрым 27-дюймовым 2K (2560×1440) ЖК-экраном с яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1 и 16,7 миллиона цветов. Он предлагает широкий угол обзора 178°, обеспечивая постоянную цветопередачу и четкость из разных положений.

Монитор также поддерживает время отклика GTG 1 мс и высокую частоту обновления 180 Гц, что обеспечивает плавное изображение и минимизирует двоение во время быстрых игровых сеансов. Кроме того, он оснащен технологией FreeSync, которая синхронизирует частоту кадров между графическим процессором и монитором, уменьшая разрывы изображения.

Монитор может похвастаться двойной широкой цветовой гаммой с 95% покрытием DCI-P3 и 100% sRGB, обеспечивая яркие визуальные эффекты и обеспечивает 8-битную глубину цвета и точность цветопередачи ΔE<2.

Новинка разработана для удобства пользователей с сертифицированным TÜV Rheinland режимом низкого синего света и DC-затемнением для минимизации мерцания экрана, что делает его более удобным для длительного использования.

Монитор Redmi поставляется с регулируемой подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и крепления на стену. Он имеет сверхтонкие рамки и джойстик для легкой навигации по меню.

Что касается возможностей подключения, то игровой монитор оснащен 2 портами DisplayPort 1.4, 2 портами HDMI 2.0 и 1 аудиоразъемом. Размеры монитора с подставкой составляют 612,5 × 227,3 × 521,9 мм, а вес — 5,6 кг. Кроме того, новинка совместима с креплением VESA (75×75).

Xiaomi предлагает 3-летнюю гарантию на эту модель, а также комплексную послепродажную поддержку, включая обслуживание на месте техническими специалистами в некоторых регионах.