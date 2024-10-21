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Steam Deck 2 выйдет только после существенного скачка производительности процессоров
Работа над новой консолью уже ведется, но сроки её выхода будут завесить от того, на сколько мощными будут мобильные процессоры

 Valve ясно дала понять, что компания не заинтересована в выпуске ежегодных обновлений консоли с небольшими улучшениями. Для следующей консоли Steam Deck Valve задумала нечто гораздо большее: «скачок поколения» в производительности без ущерба для времени работы батареи.

 В недавнем интервью Лоуренс Янг из Valve отверг идею ежегодного повышения характеристик, как это делают некоторые конкуренты. Он сказал, что компания не планирует выпускать новые версии одной и той же консоли каждый год, поскольку не видит для этого причин. Янг утверждал, что спешка с частыми обновлениями с небольшими улучшениями неправильна по отношению к потребителям, которые недавно приобрели предыдущую модель.

 По словам Яна, вместо такого рода незначительной ежегодной настройки Valve намерена подождать, пока не произойдет настоящий скачок поколения в мощности, прежде чем выпускать Steam Deck 2. Он подтвердил, что в компании намерены дождаться существенного обновления вычислительной мощности, которое не повлияет на время работы батареи, прежде чем выпустить настоящее второе поколение.

 Оригинальная Steam Deck была выпущена в феврале 2022 года на базе процессора AMD с архитектурой Zen 2 с 4 ядрами и 8 потоками. Хотя в ноябре 2023 года консоль получила обновление в виде OLED-версии, улучшения в основном ограничивались дисплеем и аккумулятором.

 Это не значит, что Valve почивает на лаврах, ожидая следующего крупного релиза мобильного APU от AMD/Intel. В другом интервью Ян намекнул, что работа над продолжением Steam Deck официально ведется и что они будут применять «уроки» оригинальной модели.

 Что касается того, когда этот скачок поколений действительно произойдет, то сроки остаются неопределенными, но на горизонте есть некоторые потенциальные варианты. Ожидается, что совершенно новая архитектура процессора Zen 5 от AMD и графических процессоров RDNA 3.5 от AMD вскоре дебютируют в будущих игровых карманных компьютерах.

 Однако амбиции Valve выходят за рамки аппаратного обеспечения. Компания предпринимает шаги для улучшения общего игрового опыта для владельцев её игрового устройства и, возможно, более широкого сообщества ПК-геймеров. Например, команда Arch Linux недавно объявила о сотрудничестве с Valve для оптимизации дистрибутива Arch Linux, на котором работает SteamOS.

 Кроме того, Valve, похоже, заинтересована в расширении охвата SteamOS, чтобы получить больше поддержки разработчиков, и есть намеки на то, что общедоступный выпуск дистрибутива SteamOS может находиться в разработке.

#valve #apu #игровые консоли #steam deck #zen 5 #портативные игровые консоли #valve steam deck #steam deck 2
Источник: techspot.com
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