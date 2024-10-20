Компания Loongson собирается конкурировать с процессорами Intel 12-го и 13-го поколений с помощью своих чипов следующего поколения 3B6600, которые будут иметь собственную архитектуру и встроенную графику

Китайская компания Loongson объявила о некоторых важных обновлениях на конференции Loongson Industrial Ecosystem, где её председатель Ху Вэйу представил три крупных линейки продуктов. Это высокопроизводительные универсальные процессоры, графические процессоры и микроконтроллеры SoC/MCU, нацеленные на конкуренцию с современным оборудованием от крупных производителей чипов, таких как Intel и AMD.

На конференции председатель отметил, что компания наконец-то завершила наверстывание упущенного за два десятилетия развития и продолжит делать это с помощью подхода Tick-Tock, который используется Intel для своих линеек процессоров.

Новейший процессор Loongson 3A6000, созданный на 14-нм технологическом процессе, уже сопоставим с некоторыми процессорами Intel и AMD предыдущих поколений. Несмотря на то, что производительность не соответствует современным процессорам среднего и флагманского уровня, будущее компании кажется многообещающим.

По словам председателя, компания собирается выпустить процессор 3B6600, который будет конкурировать с чипами x86 от Intel и AMD. Согласно заявлениям, 3B6600 будет таким же мощным, как процессоры Intel 12-го и 13-го поколений среднего и высокого класса. Это само по себе позволит 3B6600 опережать 50% рынка настольных процессоров. Компания также представит новые варианты процессора, такие как 3A6600 для ПК, 3C6600 для серверов и ещё ряд новых дополнений.

Аналогичным образом компания собирается представить настольную графическую карту начального уровня "9A1000", которая будет предлагать производительность, эквивалентную Radeon RX 550 и иметь 128-битную память LPDDR4X. GPU будет запущен в первой половине 2025 года и будет позже заменен самым мощным GPU компании 9A2000, который, по заявлению компании, обеспечивает производительность RTX 2080.

Благодаря поддержке вычислений ИИ, а также OpenGL 4.0, PCI-E 4.0 и различных современных выходов, таких как HDMI 2.1 и DP 2.1, графический процессор 9A1000 собирается предложить себя в качестве экономически эффективного решения. Что касается встраиваемых чипов и MCU, компания уже разработала четыре поколения продуктов для выхода на массовые рынки. Ее модели 2K1500 и 2K2000, основанные на ядрах LoongArch, продемонстрировали резкое увеличение производительности по сравнению с предшественниками, оставаясь при этом сверхэнергоэффективными, потребляя всего 2,8 Вт и 4 Вт соответственно. Loongsoon 2K3000 снизит энергопотребление до менее 1 Вт, предлагая при этом гораздо лучшую производительность, чем серии Loongson 1A/1B/C. На данный момент 2K3000 уже выпущен и будет иметь 8 ядер с тактовой частотой более 2 ГГц. В сочетании со встроенной графикой общее энергопотребление чипсета будет поддерживаться на уровне менее 15 Вт.

Компания Loongson сейчас сосредоточена на создании своей программной экосистемы, которая будет завершена в три этапа. Первый этап — создание программной экосистемы на основе Linux вместе с x86 и Arm, и он почти завершен. Второй этап будет сосредоточен на более широкой совместимости, а третьим этапом станет разработка собственных приложений.

Loongson может разрабатывать свои чипы без необходимости в иностранных лицензиях, поскольку у него есть собственный набор инструкций (ISA). Это делает компанию независимой от технологий западных компаний. Хотя на данный момент продукция Loongson и не может сравниться с Intel, AMD и NVIDIA по производительности, она очень близка к своей цели по сокращению разрыва в ближайшие пару лет.