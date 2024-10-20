Последняя утечка результатов тестов процессора Intel Core Ultra 9 285 демонстрирует отличную многопоточную производительность по сравнению с базовой производительностью Core i9-14900K

Помимо моделей Core Ultra 200K, линейка Intel Arrow Lake Core Ultra 200 также включает неразгоняемые процессоры, дебют которых запланирован на выставке CES 2025. Хотя большинство энтузиастов будут ждать именно модель Core Ultra 9 285K, версия Core Ultra 9 285 выглядит впечатляюще, согласно последней утечке. Хотя первоначальные утечки для чипов Arrow Lake подвергаются критике за минимальное повышение производительности, они выглядят намного лучше в своей многопоточной производительности, особенно учитывая тот факт, что у них нет поддержки технологии HyperThreading.

Intel Core Ultra 9 285 представляет собой заблокированный чип с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц для своих производительных ядер, которые могут повышать частоту до 5,6 ГГц, что на 100 МГц меньше, чем у модели «K». Процессор будет иметь TDP 65 Вт в режиме PL1 и около 190 Вт в PL2.

Недавно процессор был протестирован в Geekbench и показал впечатляющие результаты по сравнению со своими предшественниками. Хотя его одноядерная производительность кажется слабой по сравнению с тем, что большинство пользователей ожидали от нового поколения, многоядерная производительность, безусловно, значительно улучшилась.

Процессор набрал 3247 баллов в одноядерном и 20204 балла в многоядерном тесте в Geekbench 6. Это позволяет ему оставаться на одном уровне с процессором Core i9-14900K, который имеет 32 потока, в то время как у Core Ultra 9 285 на 8 потоков меньше из-за отсутствия гиперпоточности. Процессор также обеспечивает отличную одноядерную производительность.

На Geekbench есть множество тестов Core i9-14900K, результаты которых колеблются между 20000 и 22000 баллами в многоядерных тестах. Следовательно, Core Ultra 9 285 не обязательно быстрее, но по крайней мере эквивалентен Core i9-14900K. В предыдущий раз он набрал всего 14150 баллов в многоядерном тесте, что намного хуже нового результата. Это, по крайней мере, хороший балл для Core Ultra 9 285, потому что он не только сопоставим с флагманскими чипами Raptor Lake Refresh, но и гораздо более энергоэффективен.

В отличие от Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 9 285 имеет мощность всего 65 Вт и значительно более низкую базовую тактовую частоту (2,5/1,9 ГГц против 3,7/3,2 ГГц у Core Ultra 9 285K). С другой стороны, Core i9-14900K имеет базовый TDP 125 Вт, который может достигать 253 Вт. Хотя игровая производительность Core Ultra 9 285 остается загадкой, первые данные о его производительности внушают оптимизм.