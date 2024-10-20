Видеокарта GeForce RTX 5090 представлена ​​в видеоролике в процессе заводских испытаний нового флагмана Nvidia

Сегодня в сети появилась ожидаемая многими утечка, касающаяся будущих видеокарт Nvidia RTX 50. Видео, демонстрирующее испытания видеокарт на одном из недавно созданных заводов по производству графических процессоров, показывает тестирование новой видеокарты GeForce RTX 5090.

К сожалению, видео появилось не на YouTube, а на Bilibili, поэтому посмотреть его можно, только пройдя по данной ссылке. Завод был построен в Индонезии, что позволит экспортировать графические процессоры в Китай, обходя экспортные ограничения США.

В видео показано, как одна из первых карт, сошедших с конвейера, подключается к испытательным системам. Эти системы выполняют автоматическое тестирование, чтобы убедиться, что карта не имеет ошибок, включая проблемы с рабочей температурой и различные артефакты. На видео показаны рабочие, выражающие радость после того, как первая карта заработала.

Описание подтверждает, что рассматриваемая карта действительно RTX 5090: "Из-за ограничений США на экспорт чипов в Китай, чипы видеокарт, которые работают на уровне или выше уровня RTX 4090, запрещены к экспорту в материковый Китай. Чтобы смягчить влияние этого на запуск RTX 5090, был срочно открыт завод в Батаме, Индонезия. На видео показаны кадры отладки производственной линии завода, где видеокарта подключена к монитору и является готовящейся к выпуску моделью NVIDIA RTX 5090".

Теперь, если внимательно посмотреть на утечку, то видно знакомый логотип, который является брендом ZOTAC GAMING. Другими словами, перед нами именно видеокарта RTX 5090 производства ZOTAC. Интересно, что текущий флагман RTX 4090 от компании ZOTAC также был одной из первых карт, информация о которой была раскрыта два года назад.

На видео видно, что карта имеет толщину не менее 3 слотов и оснащена системой охлаждения с 3 вентиляторами. По слухам, выпуск новинки запланирован на январь, после анонса на выставке CES 2025. Это видео подтверждает, что производство началось более чем за два месяца до официальной презентации.