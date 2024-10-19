Новая утечка раскрыла потенциал грядущих процессоров Ryzen 9000X3D в плане поддержки высокоскоростной оперативной памяти

Похоже, что процессор AMD Ryzen 7 9800X3D всё чаще становится объектом различных утечек и не в последнюю очередь от сотрудников производителей материнских плат, которые готовы поделиться интересными подробностями. Каким бы ни был очередной источник, похоже, он хочет, чтобы все знали, на что способен грядущий 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D. Очередной утечкой информации стала поддержка высокоскоростной памяти.

Портал Wccftech получил снимок экрана, на котором якобы показан процессор Ryzen 7 9800X3D, работающий на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E HERO с BIOS 504. На изображении показан процессор, поддерживающий 32 ГБ памяти DDR5 (по 16 ГБ на модуль) со скоростью 8800 МТ/с. На сайте утверждается, что инсайдер использовал память G.Skill Trident Z5 со спецификациями DDR5-8000 и таймингами CL38-48-48-128 при 1,45 В, что считается поддержкой «из коробки».

Однако, похоже, что память можно ещё разогнать до 8800 МТ/с, установив параметр UCLK на Memclock/2. Также стоит отметить, что требуемое напряжение для работы этой памяти составляло 1,54 В. Инсайдер использовал тест RunMemtestPro, подтвердив, что процессор имеет 16 логических ядер (8 физических) и оставался стабильным в течение 34 минут работы.

По данным сайта Wccftech, Ryzen 7 9800X3D использует новую технологию NitroPath DRAM от ASUS, доступную на материнских платах серии 800 как для AMD, так и для Intel. Эта технология повышает стабильность тока и сигнализации в слотах DRAM, что может увеличить поддержку частоты на 400 МТ/с.

AMD Ryzen 7 9800X3D, как ожидается, будет запущен на следующей неделе, всего через день после того, как Intel официально представит свою серию настольных процессоров Core Ultra 200K.