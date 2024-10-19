Стоит отметить, что конкурировать Snapdragon 8 Elite придется с MediaTek Dimensity 9400, который в AnTuTu показывает практически аналогичный результат.

В Geekbench готовящийся к запуску Snapdragon 8 Elite от Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 4) легко превосходит недавно представленный чипсет Dimensity 9400 от MediaTek. Это преимущество может быть еще больше увеличено после официального запуска флагмана от Qualcomm. Однако их производительность намного ближе в другом популярном тесте, а именно AnTuTu.

OnLeaks и Smartprix сообщили, что Snapdragon 8 Elite набрал 3 025 991 балл в AnTuTu. Это совсем немного превышает результат MediaTek Dimensity 9400, набравший 3 007 853 балла в том же тесте. Qualcomm снова показывает свое лидерство в секторе процессоров для смартфонов высокого класса, но это, скорее всего, изменится, как только на полках магазинов появятся новые смартфоны с обоими чипами. Хотя Exynos 2500 по-прежнему технически является конкурентноспособным, информация о его производительности еще не появилась в сети.

Чипсет Snapdragon 8 Elite, о котором идет речь, был протестирован в составе смартфона Realme GT7 Pro. Это будет одно из первых устройств, выпущенных с данным мобильным процессором, хотя есть большая вероятность, что он дебютирует после Xiaomi 15 и OnePlus 13. Наряду с новым мощным чипсетом, флагман от Realme также, как ожидается, будет оснащен специальным экраном компании Samsung и перископическим телеобъективом.