Tiny 11 значительно ускоряет обновление системы, но лишает её многих полезных и не очень функций Windows 11 24H2

Ранее в этом месяце Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2 с несколькими функциями ИИ, включая эффекты Windows Studio, живые субтитры и многое другое. Однако общий размер обновления этой новой версии составляет почти 30 ГБ, и ее установка может занять много времени.

Многие пользователи воспользовались социальными сетями и онлайн-форумами, чтобы выразить свое недовольство тем, что им приходится ждать почти два часа для завершения установки, особенно в случае старых устройств.

Вот тут на сцену и выходит Tiny 11, скачать которую можно по данной ссылке. Это облегченная версия Windows 11, предназначенная для работы на старых устройствах, включая те, которые официально не соответствуют строгим системным требованиям операционной системы.

Разработчик проекта NTDEV недавно объявил, что обновление 24H2 работает с образом Tiny 11, который может уменьшить размер установки Windows 11 всего до 3,54 ГБ с помощью сжатия LZX. Это значительно меньше, чем 20–30 ГБ дискового пространства, необходимых для стандартных установок Windows 11.

Чтобы достичь сверхмалого размера, Tiny 11 удаляет ненужные библиотеки, приложения и службы, предлагая операционную систему, которая потребляет гораздо меньше ресурсов. Это не только позволяет устанавливать ОС на официально неподдерживаемые устройства, но и заставляет ее работать быстрее стандартной версии, даже на поддерживаемом оборудовании.

В качестве примера того, что можно сделать с Tiny 11, NTDEV продемонстрировал установочный ISO-файл Windows 11 с размером 100 МБ, сократив ОС до ее текстового режима и избавившись от элементов графического интерфейса. После установки каталоги Windows 11 занимали всего около 1,91 ГБ, что составляет малую часть того, что требуется для стандартных сборок.

Tiny 11 является фантастическим инструментом для людей, желающих запустить Windows 11 на старом оборудовании, но он не рекомендуется для новых ПК. В нем отсутствуют многие критически важные функции Windows 11, включая возможность получать прямые обновления от Microsoft, что потенциально делает систему уязвимой для вредоносного ПО. Тем не менее это имеет смысл, если нужна простая установка Windows 11 без всех ненужных служб Microsoft, которые замедляют работу системы.