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Функция X3D Turbo Mode от Gigabyte повышает производительность процессоров Ryzen 9000X3D на 35%
X3D Turbo Mode также позволяет увеличить производительность и других процессоров AMD, таких как Ryzen 7000X3D и обычных Ryzen 9000

 Gigabyte сегодня анонсировала свою совершенно новую функцию под названием X3D Turbo Mode для пользователей процессоров AMD, которая повышает производительность новейших чипов Ryzen в играх. Согласно пресс-релизу компании Gigabyte, новая функция X3D Turbo Mode может повысить производительность в играх на целых 35%.

 Это повышение производительности в основном относится к новейшим процессорам AMD Ryzen 9000X3D на базе Zen 5, которые еще не выпущены, но не ограничивается только этими процессорами. Функция также будет работать с чипами Ryzen 9000 без технологии X3D и старыми процессорами Ryzen 7000X3D на базе архитектуры Zen 4. Режим X3D Turbo Mode создан специально для BIOS материнских плат Gigabyte, что позволит раскрыть весь потенциал производительности этих чипов всего одним щелчком мыши.

 Активация режима Gigabyte X3D Turbo Mode очень проста, и пользователям нужно только «Включить» режим X3D Turbo Mode. Как заявляет Gigabyte, чипы AMD Ryzen 9000 без X3D могут достигать игровой производительности, эквивалентной их аналогам с X3D, что позволяет получить прирост производительности до 20 процентов.

 С помощью этого режима материнские платы Gigabyte сокращают задержки и оптимизируют различные параметры, но эта функция будет зависеть как от модели процессора, так и от настроек DRAM. Пока не так много известно о том, что именно делает режим X3D Turbo, но его можно включить на материнских платах с чипсетами AMD 800 и AMD 600, поскольку обе оснащены сокетами AM5, совместимыми с чипами на базе Zen 4 и Zen 5.

 Неясно, получат ли чипы Ryzen 7000 без X3D выгоду от этой функции. Режим Gigabyte X3D Turbo будет доступен через AMD AGESA 1.2.0.2a и будет интегрирован в новый патч с последующей синхронизацией с AORUS AI SNATCH в будущем.

 Текущий BIOS, доступный для материнских плат на чипсетах AMD X870 и X670 — это AGESA 1.2.0.2, и он уже поддерживает AORUS AI SNATCH и EXPO AI BOOST. Однако патч AGESA 1.2.0.2, скорее всего, будет выпущен непосредственно перед запуском процессоров Ryzen 9000X3D, который ожидается в начале следующего месяца.

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Источник: wccftech.com
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Какие-то невероянтые цифры прироста производительности
Режим GIGABYTE X3D Turbo Mode повысит производительность процессоров AMD до 35%
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