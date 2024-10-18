Infinix INBOOK AirPro Plus является мощным, но доступным устройством с 2,8K OLED-дисплеем и 16 ГБ ОЗУ

Infinix выпустила свой новейший ноутбук INBOOK AirPro Plus. Компания стремится предоставить пользователям первоклассный опыт работы с мобильным компьютером по доступной цене со своим новым устройством.

INBOOK AirPro Plus работает на базе процессора Intel Core i5 13-го поколения, обеспечивающем эффективную многозадачность и отличную производительность для различных сценариев его использования. Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, а также 100% охватом цветовой гаммы sRGB и DCI-P3, обеспечивающим четкое изображение и яркие цвета.

Новинка разработана для высокой мобильности, имеет массу всего 1 кг и толщину 4,5 мм, что делает его незаменимым вариантом для профессионалов и студентов, которым нужно легкое, но мощное устройство. Ноутбук также может похвастаться неплохими возможностями подключения периферийных устройств благодаря наличию портов: USB-C, USB-A, HDMI, слота для карт microSD, а также поддержке беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

INBOOK AirPro Plus комплектуется 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 512 ГБ, чего вполне достаточно для хранения различных файлов и установки приложений. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 57 Вт·ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт через порт USB-C, предлагая длительное время автономной работы и быстрое восполнение заряда для ежедневного использования.

Для повышения безопасности пользователей ноутбук оснащен инфракрасной камерой разрешением FullHD+, которая поддерживает распознавание лиц Windows Hello, обеспечивая быстрый и безопасный вход в систему. Подсвечиваемая клавиатура имеет специальную клавишу для Microsoft Copilot, улучшая процесс набора текста.

INBOOK AirPro Plus представляет собой выгодное предложение для пользователей, ищущих высокопроизводительный ноутбук по разумной цене. Он будет доступен для покупки на Flipkart с 22 октября по цене 595 долларов.