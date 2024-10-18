В настоящее время приложение находится в стадии бета-версии, но его можно скачать и установить на ПК

В сети появилась информация, что компания NVIDIA планирует запустить свое новое приложение вместе с будущей серией пользовательских видеокарт GeForce RTX 50. Стоит отметить, что данное приложение уже можно загрузить и использовать, однако, оно носит статус бета-версии с соответствующими возможными ошибками и багами, а также не полноценным функционалом. В настоящее время NVIDIA продолжает тестирование и улучшение функционала приложения, финальная версия которого как раз будет готова к моменту релиза видеокарт RTX 50.

Многие пользователи критиковали NVIDIA за уже устаревшую Панель управления, а также программное обеспечение GeForce Experience, которое требует от владельцев видеокарт входа в учетную запись NVIDIA. Это в худшую сторону отличает существующее ПО Nvidia от конкурентных решений AMD и Intel. Программное обеспечение этих компаний для графических карт не требует от пользователей входа в личный кабинет. Похоже, что NVIDIA учла этот факт и решила представить обновленный инструмент, получивший название NVIDIA App, который, помимо многих новых функций, больше не будет требовать входа в систему.

Компания подтвердила, что приложение будет интегрировать функции и настройки как из GeForce Experience, так и из Панели управления. NVIDIA заявляет, что настройки дисплея, оптимизация игр и управление драйверами являются основными функциями, уже использующимися в программном обеспечении. Однако на данный момент GeForce Experience по-прежнему является официальным программным обеспечением для видеокарт GeForce RTX, а Панель управления устанавливается автоматически вместе с драйверами NVIDIA. Теперь у пользователей появилась возможность загрузить приложение в качестве отдельного программного обеспечения, либо в составе одного пакета с драйверами.

По словам известного инсайдера Kopite7kimi, планируется запустить приложение NVIDIA вместе с грядущей серией RTX 50, вероятно, когда программное обеспечение выйдет из статуса бета-версии.

Стоит отметить, NVIDIA объявила, что приложение выйдет из статуса бета-версии к концу этого года. Это означает, что приложение GeForce Experience может быть наконец заменено в качестве официального программного обеспечения для графических процессоров RTX, и идеальным временем для этого как раз является период перед анонсом серии RTX 50 на выставке CES 2025 в начале января следующего года.

На этой неделе NVIDIA сообщила об опросе, в котором пользователей просили написать отзывы о том, какие функции панели управления им нужны больше всего. Это является прекрасной возможностью для всех владельцев видеокарт NVIDIA внести свой вклад в развитие ПО и получить шанс собственноручно улучшить функционал приложения.