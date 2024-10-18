Производитель блоков питания опроверг слухи о двух разъемах 12V-2x6 на RTX 5090

Китайский производитель блоков питания Segotep имеет относительно небольшое присутствие на рынке. Тем не менее бренд часто появляется в китайских социальных сетях, где пользователи могут найти обзоры их последних блоков питания. Эти блоки поддерживают новейшие стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, как блок, изображенный ниже.

Один из пользователей Bilibili задал вопрос, стоит ли беспокоиться о слухах, касающихся спецификаций грядущей флагманской видеокарты RTX 5090 от Nvidia, которая предположительно оснащена двумя 16-контактными разъемами питания. Эти догадки заставили людей пересмотреть свои планы покупки блоков питания. Стоит иметь в виду, что спецификации ATX 3.1/PCIe 5.1 по-прежнему очень редко используются производителями блоков питания, не говоря уже о наличие двух 16-контактных разъемов 12V-2x6 в спецификациях.

Компания ответила пользователю, что не стоит беспокоиться о RTX 5090, поскольку производитель уже видел спецификации видеокарты и, что нужно дождаться января. Этот короткий комментарий компании предполагает, что RTX 5090 не будет иметь два 16-контактных разъема, и видеокарта должна появиться в январе, как и ожидалось.

Segotep известен партнерством с такими компаниями, как, например, Colorful (Colorfire), с которой производитель сотрудничал при создании ПК в стиле MEOW. Таким образом можно догадаться, кто бы мог предоставить компании спецификации видеокарт серии Nvidia RTX 50. Есть веские основания полагать, что Segotep уже работает над системами следующего поколения, возможно, включая серию MEOW RTX 50.

Другими словами, Segotep говорит, что пользователям не нужно беспокоиться о покупке RTX 5090, и не нужно обновлять свой блок питания на модель с двумя 16-контактными разъемами. Даже если это станет обязательным требованием, то производители видеокарт вполне могут предоставить покупателям специальные адаптеры, по крайней мере на начальном этапе продаж новых видеокарт.