Ожидается, однако, что следующее поколение графических ускорителей от обоих производителей будет использовать старый стандарт 12VHPWR из-за низких требований к мощности этих видеокарт.

Несмотря на некоторые первоначальные проблемы, Nvidia решилась на использование нового разъема питания графических процессоров, в то время как AMD и Intel придерживались традиционных, но надежных решений. Хотя, по слухам, конкуренты Nvidia тестируют новейший формат, их будущие устройства, вероятно, не получат соответствующий разъём.

Кабели 12V-2x6 появились в прошлом году, чтобы заменить существующий 12VHPWR, который Nvidia коряво реализовала в своем флагманском ускорителе RTX 4090. Многие владельцы RTX 4090 жаловались, что их кабели питания сгорали и плавились после длительного использования.

Компания обвинила в этом пользователей и неправильное подключение кабелей, но многое говорит и о вине самой Nvidia. По состоянию на конец прошлого года сотни карт RTX 4090 каждый месяц попадали в ремонтные мастерские.

Между тем, никаких подобных проблем не возникло при реализации кабеля 12V-2x6, который может обеспечивать более высокую мощность, чем 12VHPWR. Сторонние тесты показывают, что новый формат безопасен. Nvidia перевела свои графические процессоры серии RTX 4000 на 12V-2x6, и грядущая линейка RTX 5000 также будет использовать новый формат.

Однако серии AMD Radeon RX 7000 и карты Intel Arc Alchemist используют старые восьмиконтактные кабели, которые не подвергались массовым проблемам. Тем не менее сообщения о тестировании 12V-2x6 не являются удивительными, поскольку AMD признала, что в течение некоторого времени рассматривала возможность их использования для RX 7000.

По данным Prohardver, кабель 12V-2x6 оказался намного безопаснее 12VHPWR в недавних тестах, но старый стандарт остается самым надежным при уровнях мощности ниже 300 Вт. Если информация верна, результаты могут заставить отказаться AMD и Intel от принятия нового стандарта на данный момент, поскольку грядущие линейки RDNA 4 и Arc Battlemage будут включать только модели среднего и массового уровня, которые, скорее всего, будут потреблять менее 300 Вт.

Для сравнения, грядущий флагман Nvidia RTX 5090, как ожидается, будет иметь мощность 600 Вт, а RTX 5080 потребляет 400 Вт. Между тем, среднеуровневому RTX 5070 — наиболее вероятному конкуренту RDNA 4 и Battlemage, требуется всего 250 Вт.

Тем не менее производители блоков питания могут заставить производителей перейти на стандарт 12V-2x6, если откажутся от старых в своих моделях. Более того, партнеры могут предложить варианты 12V-2x6 для карт AMD и Intel.

Ожидается, что Nvidia представит RTX 5090 и 5080 на выставке CES 2025 в январе. RDNA 4 и Battlemage могут появиться на том же мероприятии. По слухам, RTX 5070 дебютирует в феврале, а RTX 5060 может быть запущена в марте.