Платформа Geekbench раскрыла предполагаемую конфигурацию однокристальной системы Exynos 2500.

Samsung, похоже, не уверена в использовании чипсета Exynos 2500 в своей будущей серии Galaxy S25. Напомню, что в апреле компания подтвердила, что включит новый мобильный процессор в свой следующий флагман. Многие ожидали увидеть будущий чип Exynos в моделях Galaxy S25, по крайней мере, в младших версиях для некоторых рынков.

Однако последние сообщения предполагают, что Samsung теперь рассматривает Snapdragon 8 Gen 4 и даже Dimensity 9400 для своих следующих флагманов линейки Galaxy S, вероятно, из-за низкого выхода годных чипов Exynos 2500.

На фоне этой неопределенности Exynos 2500 появился на тестовой платформе Geekbench, раскрывая ключевые подробности о чипе.

Exynos 2500 получил 10-ядерную архитектуру, аналогичную его предшественнику. Хотя его номер модели S5E9955 напоминает более раннюю версию, эта модель имеет два дополнительных основных ядра ЦП.

Новинка включает в себя три ядра ЦП Cortex-X925 с тактовой частотой 2,59 ГГц, пять ядер ЦП Cortex-A725 с тактовой частотой 2,25 ГГц и два ядра ЦП Cortex-A520 с тактовой частотой 1,75 ГГц. Его графический процессор Xclipse 950 на базе AMD Radeon также получил обновление с двумя дополнительными графическими ядрами с тактовой частотой 1,3 ГГц.

Хотя эти характеристики предполагают мощную систему на чипе, важно не преувеличивать ожидания. Запись Geekbench показывает, что протестированным устройством было Exynos Reference Design (ERD), которое является тестовой платформой, используемой во время разработки чипа и не представляет собой коммерчески доступный экземпляр. Такие эталонные проекты обычно используются производителями чипов для оценки производительности во время разработки чипа.

Таким образом, можно сделать вывод, что бенчмарк основан на эталонном дизайне, а не на реальном процессоре. Кроме того, он не подтверждает, что Exynos 2500 будет использоваться в будущей серии Galaxy S25. Это говорит только о том, что Samsung все еще разрабатывает чип, о чем уже было известно. Будут ли новые флагманы использовать процессоры Snapdragon по всему миру, также еще только предстоит выяснить.