Snapdragon Dev Kit стал самым близким по своим возможностям к настольным ПК устройством на базе Snapdragon X.

Прежде чем процессоры Qualcomm Snapdragon X на базе ARM начнут появляться на ПК, логичным шагом было бы позволить разработчикам ознакомиться с платформой и создавать собственные приложения ARM. Это в интересах как Qualcomm, так и Microsoft, и выпуск множества ноутбуков на базе Snapdragon X определенно поможет в этом.

Соответствующий комплект Snapdragon, как следует из названия, был создан для того, чтобы дать возможность большему количеству разработчиков опробовать платформу, и поскольку он поставлялся с самым мощным из доступных процессоров линейки Snapdragon X, это также был наиболее компромиссный вариант для разработки.

Сегодня компания Qualcomm объявила об отмене такого комплекта разработчика, то есть устройство больше не будет поставляться новым клиентам, а тем, кто его еще не получил, будет возмещена его стоимость. Компания утверждает, что устройство не соответствует ее обычным стандартам.