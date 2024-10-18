Достигнутая в результате тестов скорость сетей 6G в 5000 раз превышает показатели 5G

Технология 6G готовится стать одним из самых больших скачков в пропускной способности сети в истории операторов мобильной связи. Interesting Engineering сообщает, что исследователи успешно создали сеть 6G, которая смогла показать скорость передачи информации до 938 Гбит/с.

Для сравнения можно отметить, что скорость в 938 Гбит/с почти в 5000 раз превышает и без того отличные показатели технологии 5G на любом смартфоне с поддержкой 5G, который теоретически может работать на скорости около 200 Мбит/с. Скорость даже ещё быстрее, если учесть реальные показатели соединения 5G, которые обычно обеспечивают скорость не более 100 Мбит/с.

Такие впечатляющие результаты удалось достичь Чжисинему Лю и его команде в Университетском колледже Лондона (UCL). Команда якобы использовала комбинацию радиоволн и световой связи в самом широком спектре частот, когда-либо зарегистрированных, в диапазоне от 5 ГГц до 150 ГГц.

Исследователи использовали беспроводную передачу с полосой пропускания 145 ГГц, используя ортогональное частотное разделение мультиплексирования (OFDM) для теста. Эта установка использует преимущества различных операций передачи для различных диапазонов частот. Высокочастотные диапазоны миллиметровых волн, включая диапазоны 75–150 ГГц, были созданы путем совмещения оптически модулированных сигналов с лазерами с синхронизированной частотой на высокоскоростных фотодиодах.

Благодаря синхронизации частоты двух пар узкополосных лазеров и использованию общего кварцевого генератора исследователи сгенерировали сигналы W- и D-диапазонов со стабильной несущей частотой и сниженным фазовым шумом по сравнению с лазерами с автономным режимом, максимально используя спектр.

Используя формат OFDM и битовую загрузку, исследователи достигли скорости передачи данных 938 Гбит/с с разницей менее 300 МГц между различными диапазонами радиочастот и миллиметровых волн.

Сообщается, что Лю и его команда находятся в тесном взаимодействии с производителями смартфонов и поставщиками сетевых услуг с разрабатываемой ими технологии. В частности, разработка команды направлена на решение проблемы обеспечения скорости в 100 Гбит/с для базовых станций 6G следующего поколения для связи между точками доступа и концентраторами.