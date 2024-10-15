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Xiaomi 15 Ultra выйдет в первом квартале 2025 года и получит телеобъектив на 200 Мп
Подробности о камере и запуске Xiaomi 15 Ultra, раскрытые известным источником информации.

 Xiaomi будет одной из первых компаний, которые выпустят смартфоны с чипсетом Snapdragon 8 серии следующего поколения. Название этого 3-нм мобильного чипсета пока точно не подтверждено. Qualcomm может назвать его Snapdragon 8 Gen 4, Snapdragon 8 Extreme Edition или Snapdragon 8 Elite. Тем не менее утечки информации о телефонах, которые, как ожидается, будут работать на грядущей однокристальной системе, все еще продолжают набирать обороты.

 Последняя информация поступила от известного инсайдера Digital Chat Station с Weibo, который поделился некоторыми ключевыми сведениями о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi 15 Ultra. По словам информатора, топовый телефон будет запущен после китайского Нового года.

 Это говорит о том, что Xiaomi 15 Ultra может быть запущен в первом квартале 2025 года. Эти сроки совпадают со сроками запуска его предшественника, который был запущен в феврале этого года.

 Помимо возможного срока запуска, Digital Chat Station также сообщил о перископическом телеобъективе в Xiaomi 15 Ultra. Предполагается, что это тот же датчик Samsung HP9 на 200 МП, который установлен в моделях Vivo X100 Ultra и X200 Pro. Кроме того, сообщается, что этот датчик перископа обеспечивает 4,3-кратный оптический зум.

 Что касается остальных трех камер, то предыдущая утечка предполагала в качестве основной камеры датчик Sony LYT-900 на 50 МП, а сверхширокоугольной, как говорят, будет датчик IMX858 на 50 МП. Сообщается, что вторым телеобъективом будет датчик IMX858 на 50 МП. Таким образом, в предстоящем флагмане может измениться только перископический телеобъектив.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 15 #xiaomi 15 ultra
Источник: notebookcheck.net
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