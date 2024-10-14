Пока нет официальных новостей от бренда, и новая утечка дает нам неофициальный взгляд на предстоящий фитнес-браслет

Xiaomi недавно выпустила умный браслет Smart Band 9 на мировой рынок, и теперь, как сообщается, готовится представить продвинутую версию Pro. ⁤⁤Этот грядущий носимый гаджет попал в сеть, и рендеры показывают, что у него будет слегка измененный дизайн по сравнению с предшественником Smart Band 8 Pro. ⁤ Рендеры показывают, что у Smart Band 9 Pro будет слегка изогнутый дисплей. ⁤⁤Но это не единственное ожидаемое изменение дизайна, поскольку утечка показывает, что корпус будет иметь выраженную матовую отделку, тогда как у предшественника была глянцевая отделка.

⁤Еще одним изменением дизайна, которое предполагают рендеры является ремешок, который, похоже, немного переработан, возможно, чтобы угодить пользователям с относительно маленькими руками. ⁤⁤Кроме этого, просочившиеся в сеть рендеры Xiaomi Smart Band 9 Pro показывают, что предстоящие доступные умные часы будут доступны в трех цветах: серебристом, золотом и черном. ⁤

Другие подробности о предстоящем умном устройстве пока неизвестны. ⁤⁤Стоит отметить, что попавшие в широкий доступ рендеры могут неточно отображать истинный облик Smart Band 9 Pro. ⁤⁤На данный момент компания Xiaomi не поделилась никакими официальными подробностями о носимом устройстве, поэтому на сто процентов утверждать о правдивости указанной выше информации пока преждевременно.