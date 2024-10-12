Пока функция доступна только в Dev-канале

В Snipping Tool уже год есть функция Text Actions. Это функция OCR, которая идентифицирует и извлекает текст из снимков экрана. В новой экспериментальной сборке Microsoft добавила возможность копировать текст как таблицу из документа.

Копирование табличных данных из изображений весьма проблематично и для этого приходится использовать сторонние онлайн-инструменты, но они требуют загрузки изображения и порой длительного ожидания, а также не всегда показывают хороший результат. Новая функция Snipping Tool должна изменить ситуацию.

Портал Windows Latest установил последнюю версию Snipping Tool под номером 11.2409.22.0, которая содержит эту функцию и протестировал её.

Новая функция сработала и идентифицировала весь текст. Теперь в Snipping Tool есть опция «Копировать как таблицу» вместе с двумя другими опциями. Чтобы проверить эффективность функции, сотрудники Windows Latest создали новый документ Excel и вставили в него скопированную таблицу.

Таблица была успешно скопирована без каких-либо ошибок. Но здесь есть подвох: пользователь должен сделать снимок только данных таблицы, а не всего приложения. В противном случае он добавит весь остальной текст при копировании таблицы.

Например, при снимке экрана приложения Excel, а не только таблицы, был скопирован весь текст из надписей и кнопок на панели меню и других областях.

Поэтому необходимо обрезать снимок экрана только до элементов таблицы, прежде чем запускать функцию «Текстовые действия». Затем приложение сделает снимок только текста из таблицы, который можно скопировать и вставить в новый документ Excel.

Функция «Копировать как таблицу» все еще находится в стадии раннего предварительного просмотра в канале Dev, поэтому сразу её получить не получится. Для того, чтоб опробовать функцию, нужно вручную загрузить последнюю версию Snipping Tool с сайта Rg-adguard.