Стоит правда оговориться, что достигнуть таких скоростей можно только с самыми лучшими модулями памяти с использованием экстремального охлаждения

Первая плата, официально поддерживающая разогнанную память DDR5-10000, Z890 Taichi OCF не является стандартной материнской платой. Эта модель разработана специально с учетом разгона, предлагая очень надежную систему подачи питания, поддержку новейшей серии процессоров Intel Core Ultra 200 и два модуля DDR5.

По данным ASRock, плата Taichi Z890 поддерживает разогнанную память до 9200 MT/с, но дизайн OCF предполагает поддержку скорости до 10133 MT/с. Эта скорость, конечно, не гарантируется, и даже официальный список поддерживаемой памяти показывает только память V-Color DDR5-9600. Другими словами, такие скорости, скорее всего, официально не поддерживаются розничными комплектами, а скорее представляют собой скорости, которые пользователи должны получить самостоятельно.

ASRock пока не делится никакими достижениями в разгоне на основе платы OCF, поскольку она все еще находится под эмбарго. Однако компания поделилась некоторыми фотографиями с внутренних тестов разгона. Очевидно, что плата предназначена для использования экстремальных методов разгона, включающих охлаждение жидким азотом, поэтому скорость 10133 МТ/с может быть даже не достигнута при воздушном охлаждении.

Новая серия ASRock оснащена так называемой системой Memory OC Shield, запатентованной функцией, которая, как говорят, снижает электромагнитные помехи, потенциально могущие повлиять на успешный разгон. ASRock переработала свои платы, чтобы ограничить помехи. Кроме того, новые платы поддерживают как профили Intel XMP, так и AMD EXPO.

Тем не менее Intel проделала большую работу по поддержке памяти для своих процессоров серии Core Ultra 200, включая поддержку памяти CUDIMM, на которую обычно ссылается список поддержки DDR5 для серии Z890.

Плата ASRock Z890 OCF должна выйти в конце этого месяца. Согласно предварительному списку на Newegg, стоимость данной модели составит внушительные 599 долларов.