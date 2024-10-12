В ноябре к ним присоединится флагманский GT 7 Pro от компании Realme

Новый флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite должен быть представлен 21 октября. И похоже, что на следующей неделе он положит начало серии анонсов флагманских смартфонов.

Согласно утечке от известного инсайдера Experience More с Weibo, за презентацией последует череда запусков телефонов с новым чипом. Ожидается, что такие производители, как Xiaomi, OnePlus, iQOO и Honor, представят свои устройства в период с 28 по 31 октября.

Хотя неясно, какой бренд будет первым, Experience More намекает, что Xiaomi может возглавить процесс со своей серией Xiaomi 15.

После Xiaomi следующим будет бренд iQOO с его новой линейкой iQOO 13, а затем настанет черед OnePlus 13. Ожидается, что серия Honor Magic 7 также дебютирует примерно в то же время. Для тех, кто готов подождать немного дольше, станет доступен Realme GT 7 Pro, который, по слухам, выйдет в ноябре.

Digital Chat Station, являющийся ещё одним уважаемым инсайдером с завидной периодичностью публикующий на Weibo различные утечки, подтверждает сроки, указанные Experience More, предполагая аналогичное окно запуска с 28 по 30 октября для телефонов на базе Snapdragon 8 Elite.

Хотя пока нет официального подтверждения запуска телефонов на базе Snapdragon 8 Elite, Vivo и Oppo подтвердили, что их флагманские устройства с MediaTek Dimensity 9400 выйдут в текущем месяце.

Vivo выпустит свою серию X200 в понедельник, 14 октября, а Oppo последует за ней с серией Find X8 через 10 дней, 24 октября. Это дает флагманам на базе Dimensity преимущество раннего выхода с точки зрения борьбы за кошельки покупателей.

К сожалению, эти устройства выйдут на мировой рынок только в конце 2024 года или даже в начале 2025 года, а это значит, что пользователям по всему миру придется подождать еще как минимум пару месяцев.