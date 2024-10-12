MSI раскрыла подробности о грядущей линейке процессоров Ryzen 9000X3D, приведя результаты тестирования новинок в играх

MSI пригласила представителей СМИ на специальную экскурсию по своему заводу, чтобы продемонстрировать процесс производства материнских плат для процессоров Intel и AMD следующего поколения и продемонстрировать свои новые разработки. Интересно, что СМИ также были проинформированы о грядущих, но ещё невыпущенных продуктах, включая процессоры Ryzen 9000X3D от AMD и Core Ultra 200 от Intel.

MSI подтвердила, что серия Ryzen 9000X3D будет включать 8-ядерные и 16-ядерные варианты. Теперь стало известно происхождение утечки тестов в Cinebench R23, она исходила от команды MSI OC, чьи слайды были предоставлены HardwareLuxx.

По данным MSI, игровая производительность будет на 2–13 % выше на RTX 4090 с серией Ryzen 9000X3D по сравнению с системой на базе Ryzen 7000X3D. Было протестировано всего три игры, как на 8-ядерных, так и 16-ядерных процессорах. Также, похоже, что 16-ядерный процессор немного быстрее, чем текущий Ryzen 9 7950X3D, особенно по сравнению с 8-ядерной моделью.

MSI также сравнивает линейку Ryzen 9000X3D с серией Ryzen 9000 без технологии X3D в тестах Cinebench R23. Кроме того, MSI показывает, что при фиксированной частоте 5,2 ГГц производительность будет схожей. Хотя компания не подтвердила точную частоту для серии Ryzen 9000X3D, это может быть предельным значением.

MSI утверждает, что Ryzen 9 9950X3D будет на 9% быстрее в однопоточном тесте Cinebench R23 и на 16% быстрее в многоядерном тесте по сравнению с моделями X3D последнего поколения. Аналогично, 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D будет на 18% и 28% быстрее соответственно. Эти цифры более или менее соответствуют тем, которые публиковались ранее.

Сейчас ходят слухи, что AMD выпустит новую серию процессоров Ryzen 9000X3D в следующем месяце, а потенциальный анонс состоится уже в этом месяце.