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Nubia Z70 Ultra получит дисплей со скрытой селфи-камерой
Флагманский Android-смартфон следующего поколения от Nubia, как ожидается, превзойдет других благодаря новому дисплею с практически невидимой селфи-камерой, разрабатываемому несколько лет

 Согласно последним утечкам, следующая волна топовых смартфонов принесет ряд улучшений, касающихся новых дисплеев. Они включают использование панелей BOE X2 и, как сообщается, например, предназначены для серии OnePlus 13, которые, в свою очередь, могут быть превзойдены панелью Q10 на iQOO 13.

 Однако все они могут попасть в тень перед технологией скрытой селфи-камеры. Некоторые компании уже делали попытки выпускать подобные смартфоны в прошлом, некоторые с большим эффектом, чем другие. Однако новый телефон от Nubia превзойдет их всех, даже собственный Nubia Z60 Ultra Leading Edition, по словам известного инсайдера Digital Chat Station.

 Теперь информатор утверждает, что опубликовал видеопревью этого дисплея на Weibo, восхваляющее его способность упрощать интенсивный игровой процесс без обычного отвлекающего круглого отверстия для камеры.

 Камера действительно может быть лишь смутно заметна как что-то отражающее свет в некоторых кадрах. Учитывая, что новый и впечатляюще тонкий дисплей UDC описывается как 100% полноэкранная 1,5K-панель, он, скорее всего, принадлежит Nubia Z70 Ultra на основе предыдущих утечек.

 Также считается, что смартфон будет оснащен самым мощным чипсетом Qualcomm для флагманов 2024/25 годов и длительным временем автономной работы, несмотря на тонкий корпус с плоскими рамками.

#смартфоны #nubia #смартфоны nubia #nubia z60 ultra #nubia z60 ultra leading edition #nubia z70 ultra
Источник: notebookcheck.net
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