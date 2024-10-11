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Redmi Note 14 скоро выходит на глобальный рынок
Базовая модель Redmi Note 14 появилась на индонезийском сайте сертификации, что говорит о скором глобальном запуске смартфона

 Серия Redmi Note 14 включает три среднебюджетных смартфона. На данный момент эта линейка эксклюзивна для Китая, но, как и ее предшественники, Xiaomi должна выпустить их за пределами китайского рынка. Глобальный запуск, скорее всего, произойдет уже очень скоро, поскольку базовая модель появилась на индонезийском сайте сертификации.

 В частности, Redmi Note 14 прошел SDPPI, и хотя эта сертификация не раскрыла никаких спецификаций, она показывает другой номер модели. Согласно сертификации, базовый смартфон будет выпущен за пределами Китая с номером модели 24094RAD4G. Обычно «G» в конце номера модели телефонов Xiaomi указывает на то, что это глобальный вариант.

 Что касается спецификаций, то ожидается, что базовый Redmi Note 14 будет иметь те же характеристики, что и его китайский вариант. С другой стороны, модели Pro и Pro+ могут получить определенные отличия в отношении характеристик камер от китайских вариантов. Как предполагает недавнее сообщение Xiaomi Time, обе модели Pro будут иметь другую основную камеру.

 Более того, говорят, что глобальный Redmi Note 14 Pro+ будет оснащен макрокамерой вместо телеобъектива, как в китайской версии. Помимо этого, все остальные характеристики двух моделей Pro, как ожидается, будут одинаковыми.

 Пока нет официальных данных о мировых ценах, но китайские варианты были запущены со стартовыми ценами 1899 юаней (около 268 долларов США) для версии Pro+, 1399 юаней (около 198 долларов США) для модели Pro и 1099 юаней (около 155 долларов США) для базовой модели.

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Источник: notebookcheck.net
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