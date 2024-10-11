Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD раскрыла основные характеристики ускорителя Instinct MI355X
Новый Instinct MI355X на архитектуре получит 288 ГБ памяти, архитектуру CDNA4 и выйдет во второй половине 2025 года

 Некоторые, возможно, еще помнят Instinct как суббренд графических процессоров Radeon, но за последние несколько лет многое изменилось, и эти продукты больше не имеют ничего общего с традиционными графическими решениями. Новая серия Instinct в первую очередь ориентирована на ускорители искусственного интеллекта, хотя их по-прежнему можно считать универсальными вычислительными решениями.

 Instinct MI325X является частью нового семейства на архитектуре CDNA3 от AMD. Это большой GPU, который, в отличие от MI300A, не имеет ядер ЦП. AMD подтвердила, что не планирует выпускать преемника M1300A, поэтому на данный момент нет следующего поколения Exascale APU, такого как MI300A. Тем временем AMD вносит некоторые изменения в характеристики MI325X, такие как новые спецификации памяти.

 Новый Instinct MI325X стал первым продуктом AMD с памятью HBM3e. Вопреки предыдущим сообщениям, он не будет иметь 288 ГБ памяти. AMD столкнулась с проблемами с защитой 36-гигабайтных стеков HBM для этого продукта, поэтому вместо них они используют 32-гигабайтные стеки. Это означает, что полные спецификации теперь будут включать 256 ГБ, разделенные на восемь стеков HBM. В остальном характеристики памяти не изменились, и её пропускная способность по-прежнему будет составлять 6 Тбит/с. Кроме того, Instinct MI325X будет иметь TDP до 1000 Вт.

 Сегодня AMD также представляет преемника под названием Instinct MI355X, который основан на более новой архитектуре CDNA4. Он также будет иметь память HBM3e, но в этом случае стеки HBM будут обновлены до емкости 36 ГБ, обеспечивая общий объем памяти в 288 ГБ. AMD подтвердила, что пропускная способность памяти увеличилась до 8 ТБ/с. Этот продукт будет доступен во второй половине следующего года и в первую очередь ориентирован на конкуренцию с графическими процессорами NVIDIA Blackwell. AMD также подтверждает, что Instinct M1355X будет поддерживать новые типы данных, включая FP4 и FP6, и будет использовать более продвинутый 3-нм технологический процесс.

 AMD также подтвердила, что следующая линейка Instinct MI400 на базе следующего поколения архитектуры CDNA будет выпущена в 2026 году. На данный момент никаких подробностей о ней нет.

#amd #графические ускорители #hbm3e #ускорители искусственного интеллекта #ускорители ии #instinct mi325x #instinct mi355x
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
AMD представила процессоры Ryzen AI Pro 300 на архитектуре Zen 5
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
1
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
1
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
79
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
4
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
4
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3
AMD готовит к выходу видеокарту Radeon RX 7650 GRE
1
Хакеры из группы RUNE взломали защиту Denuvo в актуальной версии Anno 2205
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
12
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
8
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
11
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
15
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
11

Сейчас обсуждают

Vladimir911
05:53
Это фотки 12го. Что там будет у 13го неизвестно пока
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
Вадим Киптилов
04:20
У тебя какая модель?
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Руслан
04:17
Да S серия и так уже понятно какие обновятся, одно по одному. Какие середняки получат обновление?
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Вадим Киптилов
04:17
А где A-серия?) Хочется знать какие модели наверняка)
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Game tester
04:07
Лох, не мамонт.
Перекупы взвинтили цены на PS5 Pro 30th Anniversary Edition до 6000$
Митюнин Сергей
03:57
Желаю удачи американскому космическому кораблю.
НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
fynjy_2005
03:37
Как нет, есть - кучка, хотя не, просто куча малополезных мелких ядер
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
03:36
В январе 2025 выйдут двучиплетники. А скоро выйдет король игровой - 9700х3д)))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Олег Поварницын
03:30
Подожду когда выйдут материнки на младших чипсетах, а на Али / Тао появятся более-менее живые инженерники и мутанты под новый сокет. Вот это будет любопытно! Да и было бы интересно поглядеть через пол...
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Олег Поварницын
03:28
В 2021 году помнится я сам плевался от недоядер и прочего в Alder Lake, а теперь смотрю у очень многих они в использовании, а Raptor Lake (Refresh) им и нахой не нужон!
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем