Новый Instinct MI355X на архитектуре получит 288 ГБ памяти, архитектуру CDNA4 и выйдет во второй половине 2025 года

Некоторые, возможно, еще помнят Instinct как суббренд графических процессоров Radeon, но за последние несколько лет многое изменилось, и эти продукты больше не имеют ничего общего с традиционными графическими решениями. Новая серия Instinct в первую очередь ориентирована на ускорители искусственного интеллекта, хотя их по-прежнему можно считать универсальными вычислительными решениями.

Instinct MI325X является частью нового семейства на архитектуре CDNA3 от AMD. Это большой GPU, который, в отличие от MI300A, не имеет ядер ЦП. AMD подтвердила, что не планирует выпускать преемника M1300A, поэтому на данный момент нет следующего поколения Exascale APU, такого как MI300A. Тем временем AMD вносит некоторые изменения в характеристики MI325X, такие как новые спецификации памяти.

Новый Instinct MI325X стал первым продуктом AMD с памятью HBM3e. Вопреки предыдущим сообщениям, он не будет иметь 288 ГБ памяти. AMD столкнулась с проблемами с защитой 36-гигабайтных стеков HBM для этого продукта, поэтому вместо них они используют 32-гигабайтные стеки. Это означает, что полные спецификации теперь будут включать 256 ГБ, разделенные на восемь стеков HBM. В остальном характеристики памяти не изменились, и её пропускная способность по-прежнему будет составлять 6 Тбит/с. Кроме того, Instinct MI325X будет иметь TDP до 1000 Вт.

Сегодня AMD также представляет преемника под названием Instinct MI355X, который основан на более новой архитектуре CDNA4. Он также будет иметь память HBM3e, но в этом случае стеки HBM будут обновлены до емкости 36 ГБ, обеспечивая общий объем памяти в 288 ГБ. AMD подтвердила, что пропускная способность памяти увеличилась до 8 ТБ/с. Этот продукт будет доступен во второй половине следующего года и в первую очередь ориентирован на конкуренцию с графическими процессорами NVIDIA Blackwell. AMD также подтверждает, что Instinct M1355X будет поддерживать новые типы данных, включая FP4 и FP6, и будет использовать более продвинутый 3-нм технологический процесс.

AMD также подтвердила, что следующая линейка Instinct MI400 на базе следующего поколения архитектуры CDNA будет выпущена в 2026 году. На данный момент никаких подробностей о ней нет.