Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD представила процессоры Ryzen AI Pro 300 на архитектуре Zen 5
Процессоры Ryzen AI Pro 300 на архитектуре Zen 5 предназначены для бизнеса и предприятий, а также полноценно поддерживают Copilot+ от Microsoft

 AMD сегодня представила свои новые процессоры серии Ryzen AI Pro 300, предназначенные для корпоративных ПК. Новые процессоры объединяют новейшую микроархитектуру компании, усовершенствованный графический процессор и сертифицированный Microsoft Copiliot+ нейронный процессор (NPU) для работы с ИИ с производительностью 55 TOPS.

 Семейство процессоров AMD Ryzen AI Pro 300 по сути использует кристаллы Strix Point компании, включающие до 12 ядер Zen 5, графический процессор на архитектуре RDNA 3.5, содержащими до 1024 потоковых процессоров, новейший NPU XDNA 2 с производительностью от 50 TOPS до 55 TOPS и набор функций для коммерческих ПК, таких как удаленное управление, расширенные возможности безопасности (шифрование памяти, безопасный процесс загрузки, AMD Secure Processor 2.0, TPM 2.0) и облачное восстановление. Многие из этих функций должны быть включены в новое программное обеспечение, но партнеры AMD, такие как HP и Lenovo, наверняка установят свои собственные приложения.

 На данный момент линейка AMD Ryzen AI Pro 300 включает три процессора: топовый 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 375 с производительностью ИИ в 55 TOPS, немного более медленный 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 370 с NPU на 50 TOPS и восьмиядерный Ryzen AI 7 Pro 360 с 50 TOPS. Как обычно, модели HX имеют TDP до 55 Вт и нацелены на высокопроизводительные ноутбуки, призванные заменить настольные компьютеры, тогда как обычные процессоры можно настроить TDP всего на 15 Вт.

 Новые процессоры Ryzen AI Pro 300 не только обладают значительно более высокой производительностью общего назначения и графики по сравнению с процессорами AMD Ryzen Pro серии 7040 предыдущего поколения, но и поддерживают возможности Microsoft Copilot+, которые появятся со следующим обновлением Windows в ноябре. AMD делает акцент на Copilot+ и перевод в реальном времени, Cocreator и довольно спорную функцию Recall в качестве некоторых из ключевых возможностей, реализованных в ее процессорах Ryzen AI Pro 300.

 Кроме того, новый нейронный процессор поддерживает различные программы с улучшенным ИИ от разработчиков, которые работали с AMD для реализации ее NPU, такие как Adobe, Bitdefender, Blackmagic Design и Grammarly.

 AMD заявляет, что у нее есть более 100 достижений в области дизайна с платформой Ryzen AI Pro до 2025 года, но похоже, что HP и Lenovo будут первыми, кто примет процессоры AMD Ryzen AI Pro 300 для своих бизнес-систем.

#amd #процессоры #процессоры amd #strix point #copilot+ #ryzen ai pro 300 #strix point pro
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
В нескольких десятках процессоров Qualcomm нашли уязвимость нулевого дня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
6
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
74
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
2
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
11
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
7
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
11
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
13
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max
8

Сейчас обсуждают

Gonshik
21:49
Тут не на амд надо надеяться, а на восстание ИИ. Только его запрет поможет снизить цены на видеокарты. О старых ценах можно забыть.
Инсайдер назвал предполагаемые цены первых видеокарт GeForce RTX 50
Белый Орёл
21:41
Вот раньше веселуха была, когда его до 5 раз на день баняли
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
Gonshik
21:40
Итого имеем - 9800X3D будет единственным топ процессором, его все и ждут.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
ДУ50
21:39
Если ты так реагируешь, то купи эту модель.
Смартфон Realme GT 7 Pro получит 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив
ДУ50
21:37
Слезно мамой клянутся, что всё исправили.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Genry
21:37
Разгон?
После установки Windows 11 24H2 может исчезнуть курсор, но решение проблемы уже есть
ДУ50
21:36
Надо быть идиотом, чтобы переплатить почти 200$ за 285к из-за 4 говноминиядер.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Мамука Шешашвили
21:34
У него явно психические проблемы, связанные с одержимостью этим сайтом.
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
Ilikethat
21:33
Так в чем проблема? Дайте людям то, что они хотят. Договоритесь с другими операторами, чтобы село не попадало в их зону покрытия. Ну и с энергетиками, чтобы отключили село от электричества, ведь это о...
В башкирском селе второй раз за несколько лет снесена вышка связи 5G из-за опасений о вреде здоровью
Aleksei Didenko
21:31
600$ за убогий глючной камень, который сгорит в ближайший год!? Что курят в интел?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем