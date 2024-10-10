Процессоры Ryzen AI Pro 300 на архитектуре Zen 5 предназначены для бизнеса и предприятий, а также полноценно поддерживают Copilot+ от Microsoft

AMD сегодня представила свои новые процессоры серии Ryzen AI Pro 300, предназначенные для корпоративных ПК. Новые процессоры объединяют новейшую микроархитектуру компании, усовершенствованный графический процессор и сертифицированный Microsoft Copiliot+ нейронный процессор (NPU) для работы с ИИ с производительностью 55 TOPS.

Семейство процессоров AMD Ryzen AI Pro 300 по сути использует кристаллы Strix Point компании, включающие до 12 ядер Zen 5, графический процессор на архитектуре RDNA 3.5, содержащими до 1024 потоковых процессоров, новейший NPU XDNA 2 с производительностью от 50 TOPS до 55 TOPS и набор функций для коммерческих ПК, таких как удаленное управление, расширенные возможности безопасности (шифрование памяти, безопасный процесс загрузки, AMD Secure Processor 2.0, TPM 2.0) и облачное восстановление. Многие из этих функций должны быть включены в новое программное обеспечение, но партнеры AMD, такие как HP и Lenovo, наверняка установят свои собственные приложения.

На данный момент линейка AMD Ryzen AI Pro 300 включает три процессора: топовый 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 375 с производительностью ИИ в 55 TOPS, немного более медленный 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 370 с NPU на 50 TOPS и восьмиядерный Ryzen AI 7 Pro 360 с 50 TOPS. Как обычно, модели HX имеют TDP до 55 Вт и нацелены на высокопроизводительные ноутбуки, призванные заменить настольные компьютеры, тогда как обычные процессоры можно настроить TDP всего на 15 Вт.

Новые процессоры Ryzen AI Pro 300 не только обладают значительно более высокой производительностью общего назначения и графики по сравнению с процессорами AMD Ryzen Pro серии 7040 предыдущего поколения, но и поддерживают возможности Microsoft Copilot+, которые появятся со следующим обновлением Windows в ноябре. AMD делает акцент на Copilot+ и перевод в реальном времени, Cocreator и довольно спорную функцию Recall в качестве некоторых из ключевых возможностей, реализованных в ее процессорах Ryzen AI Pro 300.

Кроме того, новый нейронный процессор поддерживает различные программы с улучшенным ИИ от разработчиков, которые работали с AMD для реализации ее NPU, такие как Adobe, Bitdefender, Blackmagic Design и Grammarly.

AMD заявляет, что у нее есть более 100 достижений в области дизайна с платформой Ryzen AI Pro до 2025 года, но похоже, что HP и Lenovo будут первыми, кто примет процессоры AMD Ryzen AI Pro 300 для своих бизнес-систем.