Линейка настольных процессоров Intel Arrow lake получит пять моделей с поддержкой разгона, две из которых не имеют встроенной графики.

Intel собирается выпустить свои процессоры Arrow Lake-S для настольных ПК в конце этого месяца и серия утечек уже дала хорошее представление о том, чего нам от неё ожидать.

Информация предоставлена инсайдером HXL, опубликовавшим что-то очень похожее на официальный слайд Intel, в котором подробно описаны характеристики процессоров Arrow Lake-S.

Слайд указывает на то, что компания изначально выпустит по крайней мере пять различных моделей в серии Core Ultra 200S, во главе с Core Ultra 9 285K, который недавно засветился с самыми высокими показателями однопоточной производительности в PassMark. Другие четыре модели включают Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 265KF, Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 245KF.

Слайд также подтверждает несколько ключевых характеристик, таких как количество ядер, размеры кэша, тактовые частоты, TDP и многое другое. Согласно документу, Core Ultra 9 285K — это 24-ядерный процессор с восемью производительными ядрами Lion Cove и 16 ядрами эффективности Skymont. Процессор имеет тактовую частоту до 5,7 ГГц в режиме ускорения и включает 36 МБ Smart Cache вместе с 40 МБ кэша L2.

Два процессора Core Ultra 7 265K и 265KF являются 20-ядерными чипами с восемью производительными ядрами и 12 эффективными. Оба, как сообщается, способны разгоняться до частоты 5,5 ГГц и оснащены 30 МБ Smart Cache и 36 МБ кэша L2. Встроенная графика Intel Xe-LP модели Core Ultra 7 265K работает на частоте 2,0 ГГц, в то время как вариант KF не имеет интегрированной графики.

Наконец, два процессора Core Ultra 5 245K и 245KF, представляют собой 14-ядерные чипы с шестью производительными и восемью энергоэффективными ядрами. Они предлагают тактовую частоту до 5,2 ГГц, 24 МБ Smart Cache и 26 МБ кэша L2. Core Ultra 5 245K включает четыре интегрированных графических ядра с тактовой частотой до 1,9 ГГц, а вариант KF, как следует из названия графики не получил.

Все процессоры получили поддержку памяти DDR5-6400, что означает скачок на 800 МГц по сравнению с процессорами Core 14-го поколения. Эти процессоры поддерживают до 192 ГБ оперативной памяти, что соответствует текущей линейке чипов Intel. Кроме того, все пять моделей оснащены нейронным процессором третьего поколения с производительностью 13 TOPS (триллионов операций в секунду), хотя это значительно меньше 48 TOPS у чипов для ноутбуков Lunar Lake, которые соответствуют рекомендациям Microsoft для компьютеров Copilot+.