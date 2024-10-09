По новой информации карта получит чипы памяти GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с, в то время как старшей RTX 5090 достанутся модули со скоростью 28 Гбит/с.

Потребительские графические карты NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 станут флагманскими предложениями в линейке Blackwell следующего поколения, и похоже, что вторая модель будет оснащена самой быстрой памятью на рынке, когда выйдет в продажу.

Портал Wccftech получил информацию от своих источников о том, что графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5080, который будет использовать ядро графический процессор GB203, получит 16 ГБ памяти GDDR7 со скоростью работы 32 Гбит/с. Это на 4 Гбит/с быстрее, чем чипы со скоростью 28 Гбит/с, представленные в GeForce RTX 5090. Видеокарта будет иметь интерфейс памяти шириной 256 бит, и, таким образом, она должна иметь общую пропускную способность 1 ТБ/с.

Это будет большой скачок по сравнению с моделью RTX 4080, которая достигает пика в 736 ГБ/с пропускной способности благодаря использованию памяти GDDR6X на 23 Гбит/с. Следует отметить, что скорости 32 Гбит/с не будут представлены во всей линейке, а только RTX 5080 получит ее в первой волне. Существует также вероятность того, что NVIDIA позже может обновить линейку до более высоких скоростей и более высокой емкости.

Исходя из предыдущей информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 будет основана на печатной плате PG144/147-SKU45 и будет включать кристалл графического процессора GB203-400-A1. Эта карта будет использовать полный кристалл графического процессора GB203 с 84 SM и 10752 ядрами, что является снижением на 51% по сравнению с RTX 5090. Для сравнения, у RTX 4090 и RTX 4080 разница в количестве ядер составляет 40%, поэтому общая производительность будет у новинок отличаться сильнее. Карта также будет иметь номинальную мощность 400 Вт.

С учетом вышесказанного, ожидается, что NVIDIA в будущем будет использовать модули памяти GDDR7 объемом 3 ГБ, что может обеспечить до 24 ГБ VRAM на модели NVIDIA GeForce RTX 5080.

Предполагается, что NVIDIA GeForce RTX 5080, как и старшая модель, будет представлена на мероприятии CES 2025.