Появившиеся в сети результаты теста Geekbench, по-видимому, раскрыли будущий процессор Core 7 250H для ноутбуков из 14-го поколения

Грядущие процессоры Arrow Lake от компании Intel начали появляться в сети перед предполагаемым запуском в конце октября, однако, похоже, что Intel Core 7 250H — это своего рода гадкий утенок. Следуя примеру недавнего подхода AMD, Intel, похоже, повторно использует кристаллы от процессоров 13-го и 14-го поколений в своей новой серии Core 200, которая, по-видимому, станет вторым обновлением Raptor Lake.

Согласно новому просочившемуся результату теста Geekbench, который также, помещает новый мобильный процессор Core 7 рядом с AMD Ryzen 9 8945HS. Core 7 250H будет процессором серии Raptor Lake с очень знакомой конфигурацией ядер. В списке Geekbench указано, что Core 7 250H имеет шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных ядер с частотами от 2,5 ГГц до 5,187 ГГц, а также 24 МБ кэша L3.

Результаты тестирования Intel Core 7 250H в Geekbench 6:

Одноядерный тест: 2415 баллов

Многоядерный тест: 13201 балл

Хотя результаты тестов, безусловно, нельзя назвать плохими, характеристики делают новый Core 7 Raptor Lake очень похожим на существующие Intel Core i7-13800H и Core i5-14500HX с точки зрения архитектуры и расположения ядер и кэша. Тесты четко показывают, что процессор по-прежнему способен обеспечивать конкурентоспособную производительность.

Также важно отметить, что тест Intel Core 7 250H в Geekbench проводился на ноутбуке MSI Katana, который, как правило, является более бюджетной платформой в ассортименте ноутбуков MSI. В то время как высокопроизводительные процессоры (Ryzen 7 и Core 7) являются обычным явлением даже на бюджетных ноутбуках, Intel выделяет свои процессоры серии Core Ultra как флагманские, поддерживающие ИИ, а обычные процессоры Core не-Ultra, по-видимому, относятся к бюджетным ноутбукам. Это может быть признаком того, что будущие бюджетные ноутбуки на базе чипов Intel могут быть немного дешевле.