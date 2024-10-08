Однако в многопоточных нагрузках новинка проиграла предыдущей модели более 20 процентов

Согласно последним тестам PassMark, Intel Core Ultra 9 285K является самым производительным процессором в однопоточных рабочих нагрузках. Звание короля бенчмарков дается в официальном аккаунте PassMark на всем известной запрещенной в России социальной сети, где общий показатель однопоточной производительности предстоящий флагманский чип Intel Core Ultra 9 285K набрал 5268 баллов. Это отличные новости для геймеров, поскольку игры в основном опираются на одноядерную производительность. Этот процессор, имеющий 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер, может похвастаться частотой 5,7 ГГц в режиме ускорения для первых и 4,6 ГГц для вторых. Одноядерные тесты показывают, что новый процессор опережает на 11% флагман Intel предыдущего поколения Core i9-14900K.

Однако многопоточная производительность не показывает столь большой рост. Результаты многопоточного теста PassMark показали, что Intel Core Ultra 9 285K набрал 46 872 балла, что примерно на 22% медленнее, чем топовая модель последнего поколения. Хотя для некоторых это может стать разочарованием, это отчасти ожидаемо, учитывая, что линейка Arrow Lake не получила поддержку технологии гиперпоточности. Теперь каждый процессор будет представлять собой комбинацию производительных и энергоэффективных ядер с разным их сочетанием в зависимости от конкретной модели. Также возможно, что процессор, используемый в тестировании PassMark, был инженерным образцом, поэтому после официального запуска и соответствующих оптимизаций драйверов и BIOS материнских плат производительность новых чипов будет выше.